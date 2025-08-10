30 Ağustos Zafer Bayramı, Şehitkamil'de coşkuyla kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

30 Ağustos Zafer Bayramı, Şehitkamil'de coşkuyla kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı, Şehitkamil\'de coşkuyla kutlanacak
10.08.2025 16:14  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamalarını Köyce Festivali ile başlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bayram coşkusunu sporun birleştirici gücüyle de buluşturdu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamalarını Köyce Festivali ile başlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bayram coşkusunu sporun birleştirici gücüyle de buluşturdu. Yılmaz, "Bu yıl bayramımızı daha coşkulu ve büyük bir gururla gençlerimiz ve çocuklarımızla kutlayacağız" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı programını duyurdu. Başkan Yılmaz, bu yıl da asırlık zaferi büyük bir coşkuyla kutlamaya hazır olduklarını bildirdi. Köyce Festivali ile kutlamaları başlattıklarını ifade eden Yılmaz, spor organizasyonlarıyla kutlamaları sürdürdüklerini belirtti.

Spor etkinlikler 29 Ağustos'a kadar sürecek

09 Ağustos'ta Paintball Turnuvası ile başlayan spor etkinlikleri 29 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Kutlamalar kapsamında Masa Tenisi Etkinliği, Badminton Turnuvası, Kulüpler Arası Futbol Turnuvası, 3X3 Basketbol Turnuvası, Satranç Turnuvası, Okçuluk Turnuvası, Yüzme Yarışı, Halter Etkinliği ve İller Arası Ümitler Taekwondo Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Şehitkamil Belediyesi Başkanlık Kupası düzenlenecek.

Köyce festivali ile kırsal mahallelerde bayram coşkusu yaşanacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına kırsal mahallelerde düzenledikleri Köyce Festivali ile başladıklarını hatırlatarak, "04 Ağustos Pazartesi günü ilk olarak Kozluyazı Mahallemizde başladığımız festival ile 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızla birlikte eğlendik, bayram coşkusunu yaşadık. Ekiplerimizle 6 Ağustos'ta Sam, 9 Ağustos'ta ise Aktoprak Mahallemizde devam eden Köyce Festivali, 14 Ağustos Dülük, 16 Ağustos Işıklı, 18 Ağustos Küllü, 21 Ağustos Yamaçoba, 23 Ağustos'ta da Akçaburç Köyü'nde düzenlenecek" dedi.

Bayramımızı gururla kutlayacağız

Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlerle 30 Ağustos coşkusunu doyasıya kutlayacaklarını söyledi. Ağustos ayı boyunca Şehitkamil'de bayram havasında geçeceğini dile getiren Yılmaz, "30 Ağustos, bizim kimliğimizdir. Sanattan spora, kırsaldan kent merkezine şanlı bayramımızı gururla kutlayacağız. Birlik ve beraberliğimizi bir kez da pekiştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Yerel 30 Ağustos Zafer Bayramı, Şehitkamil'de coşkuyla kutlanacak - Son Dakika

Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
15:15
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
12:51
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
12:31
Bakan Tunç’tan Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
08:13
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi
Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 16:17:21. #7.12#
SON DAKİKA: 30 Ağustos Zafer Bayramı, Şehitkamil'de coşkuyla kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.