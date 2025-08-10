30 Ağustos Zafer Bayramı, Şehitkamil\'de coşkuyla kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamalarını Köyce Festivali ile başlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bayram coşkusunu sporun birleştirici gücüyle de buluşturdu. Yılmaz, "Bu yıl bayramımızı daha coşkulu ve büyük bir gururla gençlerimiz ve çocuklarımızla kutlayacağız" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı programını duyurdu. Başkan Yılmaz, bu yıl da asırlık zaferi büyük bir coşkuyla kutlamaya hazır olduklarını bildirdi. Köyce Festivali ile kutlamaları başlattıklarını ifade eden Yılmaz, spor organizasyonlarıyla kutlamaları sürdürdüklerini belirtti.

Spor etkinlikler 29 Ağustos'a kadar sürecek

09 Ağustos'ta Paintball Turnuvası ile başlayan spor etkinlikleri 29 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Kutlamalar kapsamında Masa Tenisi Etkinliği, Badminton Turnuvası, Kulüpler Arası Futbol Turnuvası, 3X3 Basketbol Turnuvası, Satranç Turnuvası, Okçuluk Turnuvası, Yüzme Yarışı, Halter Etkinliği ve İller Arası Ümitler Taekwondo Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Şehitkamil Belediyesi Başkanlık Kupası düzenlenecek.

Köyce festivali ile kırsal mahallelerde bayram coşkusu yaşanacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına kırsal mahallelerde düzenledikleri Köyce Festivali ile başladıklarını hatırlatarak, "04 Ağustos Pazartesi günü ilk olarak Kozluyazı Mahallemizde başladığımız festival ile 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızla birlikte eğlendik, bayram coşkusunu yaşadık. Ekiplerimizle 6 Ağustos'ta Sam, 9 Ağustos'ta ise Aktoprak Mahallemizde devam eden Köyce Festivali, 14 Ağustos Dülük, 16 Ağustos Işıklı, 18 Ağustos Küllü, 21 Ağustos Yamaçoba, 23 Ağustos'ta da Akçaburç Köyü'nde düzenlenecek" dedi.

Bayramımızı gururla kutlayacağız

Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlerle 30 Ağustos coşkusunu doyasıya kutlayacaklarını söyledi. Ağustos ayı boyunca Şehitkamil'de bayram havasında geçeceğini dile getiren Yılmaz, "30 Ağustos, bizim kimliğimizdir. Sanattan spora, kırsaldan kent merkezine şanlı bayramımızı gururla kutlayacağız. Birlik ve beraberliğimizi bir kez da pekiştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP