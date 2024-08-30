Karabük'te Zafer Bayramı töreninde tehlikeli anlar yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük'te Zafer Bayramı töreninde tehlikeli anlar yaşandı

Karabük\'te Zafer Bayramı töreninde tehlikeli anlar yaşandı

Karabük'te düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde komandoların gösterileri büyük beğeni toplarken, gösteri sırasında yaşanan flama kazasında tehlikenin eşiğinden dönüldü. Havanın sıcak olması nedeniyle kayganlaşan flama direği komandonun elinden çıkarak diğer komandoyu teğet geçtiği anlar kameralara yansıdı.

30.08.2024 13:11  Güncelleme: 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet kenti Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende komandoların gösterileri büyük beğeni toplarken, gösteri sırasında yaşanan flama kazasında tehlikenin eşiğinden dönüldü.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya tarafından Atatürk köşesine çelenk konulması ile başladı. Daha sonra Vali Yavuz, makamında tebrikleri kabul ederken etkinlik Kemal Güneş Caddesi'nde devam etti.

Burada İstiklal Marşı ile devam eden programda Vali Yavuz, vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte yarışmalarda dereceye giren öğrenciler şiir ve kompozisyonlarını okudu.

Halk oyunları gösterilerinin ardından alana çıkan Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli komandoların gösterileri de büyük beğeni toplarken facianın eşiğinden dönüldü. Havanın sıcak olması nedeniyle kayganlaşan flama direği komandonun elinden çıkarak diğer komandoyu teğet geçtiği anlar kameralara yansıdı.

Program tören geçidinin ardından sona erdi. Programa Karabük Valisi Mustafa Yavuz, milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, Cevdet Akay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Komando, Kutlamalar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük'te Zafer Bayramı töreninde tehlikeli anlar yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR’lılar İsmail Haniye pankartı astı 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR'lılar İsmail Haniye pankartı astı
13:53 Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu
11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
21:47 İsrail işgali altındaki Gazze’de çatışmalara aşı arası İsrail işgali altındaki Gazze'de çatışmalara aşı arası
21:17 Konya’nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı Konya'nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
20:19 Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 14:52:57. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te Zafer Bayramı töreninde tehlikeli anlar yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement