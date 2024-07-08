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30 metrelik su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı

MALATYA - Malatya'nın Kale ilçesinde yaklaşık 30 metrelik su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı.

Olay, 17.00 sıralarında Kale ilçesi Bent Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir su kuyusunda kedi sesi duyanlar durumu ilçe belediye ile itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatılırken, ekipler tarafından yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma sonrasında yavru kedi bulunduğu yerden alınarak doğaya salındı.