30 Yıl Aradan Sonra İlçe Halkı Şükür Duasında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

30 Yıl Aradan Sonra İlçe Halkı Şükür Duasında Buluştu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 30 yıl sonra ilçe halkı şükür duasında buluştu. Pazaryeri ilçe merkezindeki mahalleler tarafından en son 30 yıl önce yapılan yağmur ve şükür duası Yüzbaşı Mahalle Muhtarı Hamit Yavaş tarafından tekrar düzenlendi. Şükür duasına katılan ilçe halkına pilav ikram edildi.

03.06.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 yıl aradan sonra ilçe halkı şükür duasında buluştu

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 30 yıl sonra ilçe halkı şükür duasında buluştu.

Pazaryeri ilçe merkezindeki mahalleler tarafından en son 30 yıl önce yapılan yağmur ve şükür duası Yüzbaşı Mahalle Muhtarı Hamit Yavaş tarafından tekrar düzenlendi. Sorgun mevkiinde öğle namazı öncesi yaklaşık bin kişinin katıldığı şükür duasına Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mahalle ve köy muhtarları katılım sağladı.

"Unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği tekrardan hayata geçirdik"

Yüzbaşı Mahalle Muhtarı Hamit Yavaş, "Mahallemizde ve ilçemizde toplu olarak yağmur ve şükür duamızı 30 yıl aradan sonra Pazaryeri Belediye Başkanımız Sayın Zekiye Tekin ve ilçe halkımızın destekleriyle tekrar gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıldan sonra geleneksel hale getireceğiz emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah dualarımızı kabul etsin" dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "En son 1995 yılında yapılan ve daha sonra nasip olmayan hıdırellez etkinliğimiz oluyordu Pazaryeri ilçemizde. Her sene Pazaryeri halkı olarak sorgun deresi mevkiinde toplanıp dualarımızı ederdik. Hem yağmur duası, yağmur yağıyorsa şükür duası. Birlik ve beraberlik adına güzel bir etkinlik oluyordu. Bu senede Yüzbaşı mahalle muhtarımız, Hamit kardeşimiz gelip dediler ki etkinliğimizi bu sene devam ettirelim. Bizde elimizden gelen desteği verdik mahalle sakinleriyle. Pazaryerili hemşehrilerimizle hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde hayırseverlerimizin de desteği ile bu gün bu programımızı gerçekleştirdik. Allah hayır yapanlardan razı olsun. Allah kabul etsin. Dualarımız inşallah kabul olsun. Böyle birlik ve beraberliğimiz devamlı olsun" diye konuştu. Şükür duasına katılan ilçe halkına pilav ikram edildi.

Kaynak: İHA

Pazaryeri, Bilecik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 30 Yıl Aradan Sonra İlçe Halkı Şükür Duasında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:18 “Çöp ev“ davasında karar çıktı Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis "Çöp ev" davasında karar çıktı! Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu Alkollü sürücü hakkında yeni karar Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu! Alkollü sürücü hakkında yeni karar
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 17:54:15. #1.12#
SON DAKİKA: 30 Yıl Aradan Sonra İlçe Halkı Şükür Duasında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement