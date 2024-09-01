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300 yıllık Karadede Panayırı'nda Hakkı Bulut rüzgarı

SAMSUN - Samsunun Bafra ilçesi Gökçeağaç Mahallesi'nde geleneksel olarak yapılan Karadede Panayırı yoğun ilgi gördü. Panayırda sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı Hakkı Bulut, 62 yıllık eşine canlı yayınla "Bu son mektup" şarkısını dinletti.

Karadede Panayırı, Gökçeağaç Mahallesi'nde 1700'lü yılların başından 1969 yılına kadar aralıksız her yıl yapıldı. 2011 yılında kurulan Gökçeağaç Köyü Derneği i tarafından yeniden canlandırdı.

Her yıl gelişerek büyüyen Karadede Panayırı'na katılım bu yıl had safhada oldu. Bafralılar, havanın da güzel olmasıyla hafta sonunu Karadede Panayırı'nda geçirdi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı panayır alanında semaverler yandı, mangallar tüttü, çocuklar ve yetişkinler gönüllerince eğlendi. 7 adayın katıldığı panayır ağalığını 400 bin lira ile iş adamı Cem Kılıç kazandı.

Gökçeağaç Köyü Derneği Başkanı Turgut Demir, "Samsun Bafra Gökçeağaç Mahallemizde 300 yıllık geçmişi olan tarihi Karadede Panayırı'nın bir yenisinde daha beraberiz. Coşkulu, güzel güneşli bir havada katılım iyi, konserlerimiz, etkinliklerimiz, şenliklerimiz var. Çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Alanımız dolu, vatandaşlarımız geliyor, semaverini yakıyor, piknik yapıyor. Esnafımız tarafından pazar kuruldu. Panayır kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Bu kültür mirasını gelecek kuşaklara bırakma hedefimiz var. Bizden sonraki kuşak da inanıyorum ki bu geleneği yaşatacaktır" dedi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve özel güvenlik ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı panayırda yapılan çuval yarışı, yumurta taşıma, halat çekme, sandalye kapma yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.Yerel sanatçılar ve en son ünlü sanatçı Hakkı Bulut sahneye çıkması ile panayır son buldu.

Hakkı Bulut konserde "Bu son mektup" şarkısını okumadan önce menajerine "Benim telefonumu aç, kameraya al, bu şarkıyı canlı canlı ver. Bu şarkıyı özellikle biri istiyor benden. Ne olur bu şarkıyı okuduğun zaman bana video gönder, diyor. Belki diyeceksiniz kimdir bu? O da benim 62 senelik eşim; Saadet Bulut" dedi.