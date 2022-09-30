300 yıllık su değirmeni un öğütmeye devam ediyor - Son Dakika
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300 yıllık su değirmeni un öğütmeye devam ediyor

30.09.2022 00:59
300 yıllık su değirmeni un öğütmeye devam ediyor

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Nügürcük köyündeki 300 yıllık su değirmeni, değirmenin sahibi Temel Uzun aracılığıyla yörenin buğdaylarını una çeviriyor.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Nügürcük köyündeki 300 yıllık su değirmeni, değirmenin sahibi Temel Uzun aracılığıyla yörenin buğdaylarını una çeviriyor.

Bölge halkı, su değirmeninin unu yakmadan öğüttüğü için daha çok tercih edildiğini belirtiyor. Değirmenin sahibi Temel Uzun (73), "60 yıldır bu değirmene hizmet ediyorum. 300 yıllık bir değirmen. Dedemlerden öğrendiğime göre 4'üncü dedem, o da değirmenin ne zaman kurulduğunu bilmiyor. Bizim bu köylerde çok değirmen vardı, herkesin değirmeni harap virane oldu. Ben sahip çıktım, halen çalıştırıyorum. Ömrümün yettiği kadar değirmene sahip olacağım. Ama benden sonra ne olur onu da bilemem. Gelene gidene hizmet ediyorum, değirmenin unundan herkes çok razı. İşte böyle devam ediyoruz, bakalım ne zamana kadar gider" dedi.

Değirmenin bazı ihtiyaçları olduğunu söyleyen Uzun, "Devlet kuruluşlarına müracaat edeceğim. Arkın bendine 4 tane boru lazım, sel geldiğinde beni çok zora koşuyor. 4 tane boru ile onu çözersem çok güzel olacak. Değirmenimde öğütülen un çok sağlıklıdır. Eskiden burada unu öğütenlerde hiç hastalık yoktu. Kepekli un, sağlıklı un. Şimdi insanlar bu değirmenin ununu tercih ediyor, sağlık için buraya geliyorlar" diye konuştu.

Değirmende un öğütmeye buğday getiren Salih Macit, "Oltu'dan kalkıp bu köye su değirmeninde un öğütmeye geldim. Tamamen doğal ve kepekli un öğütüyor, çok sağlıklı. Su değirmeni olarak tek bu değirmen kaldı" dedi.

Oltulu Ahmet Aktürk de, "Bu değirmenin özelliği buğdayı yakmadan öğütür, kepeği ile öğütür. Kepekli ekmek de çok daha yumuşak olur daha özlü olur; un değerini kaybetmez. Elektrikli değirmenler unu yakarak öğütür; un ısındığı için unun özelliği kayboluyor" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Temel Uzun, Erzurum, su, Son Dakika

Son Dakika Yerel 300 yıllık su değirmeni un öğütmeye devam ediyor - Son Dakika

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