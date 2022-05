31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Bandırma Belediyesi, 31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali'nin basına özel tanıtım toplantısını yaptı.

Belediye ve Festival Komitesi Başkanı Tolga Tosun, Festival Komitesi Genel Sekreteri Nüvit Erten, Komite Üyeleri; Adem Yılmaz, Fatma Salı Karabacakoğlu, Funda Öztemel, Eren Ülkü ve İsmail Ülker, 31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali'nin tanıtımı için basın mensupları ile bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Tolga Tosun, şunları söyledi:

"2020 yılı pandemi döneminde zorunlu kapanmalar, sosyal mesafe, virüsün yayılma korkusu nedeniyle festivalimizi yapamadık. Geçtiğimiz yıl da haziran ayında kısıtlı serbestliğin ilan edilmesi nedeniyle geçen yıl da festivalimizden mahrum kaldık. Bu yıl arkadaşlarımla yaptığımız detaylı çalışmalar sonunda, hemşerilerimizin mutlu olacağı, farklı beğenilere alternatifler sunan etkinlikler hazırladık. 1-6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Sahil Şenliklerinde; Bandırmalı genç sanatçılar, yetenekli dansçılar, müzik grupları, halkoyunu ekipleri gibi bu şehrin çocukları sahnede olacaklar. 6 Haziran gecesi Sahil Şenliği sona erince, ana sahne ve diğer hazırlıklar için 2 gün ara vereceğiz. 8 Haziran'da, sanatın farklı biçimlerle hayat bulduğu özel eserlerin sunulacağı sergi açılışlarımız ve geleneksel Kortej Yürüyüşümüz ile 31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivalimiz başlamış olacak, 12 Haziran'a kadar da devam edecek. Çok değerli sanatçıların, bilim insanlarının, aydınların bir arada olacağı festivalimizin toplam maliyeti 3 milyon Lira olmuştur. Bu maliyet, Bandırma'da yatırımları olan, şehir ekonomisine hayat veren iş insanlarımızın katkı ve bağışlarıyla karşılanmıştır."

Sahil Şenliği ve Festivalin tanıtım filminin ardından Festival Komitesi Genel Sekreteri Nüvit Erten, festivalin gerçekleşmesi adına emek veren, destek olan tüm şehir paydaşlarına, çalışma arkadaşlarına, festivale katılacak konuklara, basın mensuplarına teşekkür etti. Genel Sekreter Nüvit Erten, 1-6 Haziran Sahil Şenliği ve 8-12 Haziran 31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali etkinlik programını, gün gün, yer ve içerik olarak basın mensuplarıyla paylaştı.

Sahil Şenliği ve 31. Bandırma Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali bilgilerinin, etkinliklerle ilgili tüm detayların yer alacağı tanıtım broşürlerini kısa süre sonra Bandırma Belediyesi Halk Masasından, festival irtibat bürolarından ve şehrin farklı noktalarından temin edilebilecek.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, basına yönelik festival tanıtım toplantısının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Yapıcı, doğrulara yönelik her eleştiri bizim için çok değerlidir. Objektif eleştiri en doğruya ulaşmada yol göstericidir. Yine de herkes dilediğini söylemekte elbette özgürdür. Ben dahil Bandırma'nın büyük çoğunluğu için festival adeta bir bayram ya da evladının düğün günü kadar özeldir. Yılın diğer zamanlarında işten güçten fırsat olmaz ama festival günlerinde ailemiz ve dostlarımızla buluşur; konserlere, sergilere, tiyatrolara gideriz. Bir yerlerde oturur, sohbet eder, çayımızı kahvemizi içer, eksikliği o an belli olan şeyler için alışveriş yapar, güle eğlene evlerimize gideriz. Bandırma'da festival; birçok konuda birbirinden çok farklı olan her insanı bir araya getiren muhteşem bir sosyalleşmedir. Festivalimiz; kültür ve sanatın, bilimsel konuların ve çarpıcı detayların büyük bir ahenkle izleyicisini bulduğu gerçek bir platformdur. Tek bir cümlede bile; çevre ve doğanın, barış ve kardeşliğin, hukuk ve adaletin, özgürlük ve sorumluluğun hak ettiği dikkati çekebileceği festivalimize çok değerli halkımız içtenlikle sahip çıkıyor, ilgisiyle de değerini yükseltiyor. Bununla beraber festivalimiz, tüm esnaflarımız için kazanç ve katma değer yaratıyor. Her gün on binlerce Bandırmalı hemşerim; içtenlikle bir araya gelme davetini, sanatın iyileştirici etkisiyle ruhuna dokunuşunu, moral ve neşesini yükselten gülümsemelerini festival ile doya doya yaşıyor. Bu da bize güç ve azim veriyor. Bandırma Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali bütün Bandırma'ya ait bir değerdir. Bizler de bu değeri daha da yükselterek yaşatmaya devam edeceğiz."