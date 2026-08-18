34. Birim Amirleri Toplantısı Gerçekleşti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında 34. Birim Amirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya vali yardımcıları ve birim amirleri katıldı.

Toplantıda, kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ile devam eden projelerin son durumuna ilişkin Vali Aydoğdu'ya bilgi verildi.

Vali Aydoğdu, inşaat sezonunun en iyi şekilde değerlendirilmesi, sahada yürütülen çalışma ve projelerin titizlikle takip edilmesi ve belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanması talimatını verdi.

Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı şekilde sürdürülmesini isteyen Aydoğdu, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla kamu kurumlarından beklentilerin mevzuat çerçevesinde en iyi şekilde karşılanması gerektiğini belirtti.