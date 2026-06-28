35 Yıl Sonra Hasret Giderdiler - Son Dakika
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35 Yıl Sonra Hasret Giderdiler

35 Yıl Sonra Hasret Giderdiler
28.06.2026 09:09
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Eski asker arkadaşları, 35 yıl sonra Fatsa'da bir araya gelip hatıralarını paylaştı.

Yaklaşık 35 yıl önce Batman'ın Hasankeyf ilçesinde vatani görevlerini birlikte yapan asker arkadaşları, yıllar sonra Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir araya gelerek hasret giderdi.

Türkiye'nin farklı illerinden Fatsa'ya gelen eski silah arkadaşları, uzun yılların ardından gerçekleşen buluşmada hem özlem giderdi hem de askerlik döneminde yaşadıkları hatıraları yeniden paylaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, geçen yıllara rağmen aralarındaki dostluğun ilk günkü sıcaklığını koruduğunu ifade eden asker arkadaşları, vatani görevlerini yaptıkları döneme ait hatıraları yad etti.

Program, asker arkadaşlarının günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesi ve bir sonraki buluşmada yeniden bir araya gelme sözü vermesinin ardından sona erdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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