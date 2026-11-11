35 yıldır muhtar olan Yücedağ, Sivas'ta dede mesleği tamiri 40 yıldır sürdürüyor - Son Dakika
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35 yıldır muhtar olan Yücedağ, Sivas'ta dede mesleği tamiri 40 yıldır sürdürüyor

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35 yıldır muhtar olan Yücedağ, Sivas\'ta dede mesleği tamiri 40 yıldır sürdürüyor
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35 yıldır muhtar olan Yücedağ, Sivas\'ta dede mesleği tamiri 40 yıldır sürdürüyor
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Sivas'ın merkez Çarşıbaşı Mahallesi'nde 35 yıldır muhtarlık yapan 70 yaşındaki Hekmet Yücedağ, dede mesleği tamiri 40 yıldır sürdürüyor. Çaydanlık ve tencere tamir ettiği iş yerinde mahalle sorunlarıyla da ilgilenen Yücedağ, iki işinin de dede mirası olduğunu söyledi.

Sivas'ta 35 yıldır mahalle muhtarlığı yapan Hekmet Yücedağ, muhtarlığın yanında dede mesleği olan tamirat işine de devam ediyor. Dedesi de aynı zamanda muhtar azası olan Yücedağ, hem mesleğinin hem de görevinin ata mirası olduğunu ifade etti.

Merkez Çarşıbaşı Mahallesinde 7 dönemdir muhtarlık yapan Hekmet Yücedağ, çaydanlık ve tencere tamiri yaptığı iş yerinde mahallesinin sorunlarıyla da ilgileniyor. 15 yaşında dedesinin yanında gaz ocağı tamiri yaparak mesleği öğrenen Yücedağ, zamanla farklı eşyaların tamirini yapmaya devam etti. 70 yaşındaki esnaf tamir ettiği çaydanlık ve tencerelerde aynı zamanda polisaj usulü ile parlatma aşamasını da kendisi üstleniyor. Dedesinin muhtar azası olduğunu söyleyen Yücedağ, durumdan memnun olduğunu söyleyerek 40 yıldır severek yaptığı mesleğine ve 35 yıldır da başarıyla yürüttüğü muhtarlık görevine devam etmek istediğini vurguladı.

Tamir yaptığı iş yerinde mahalle sorunlarıyla da ilgilenen Hekmet Yücedağ, "35 sene yani 7 dönemdir muhtarlık olarak çalışıyorum. Ayrıca kendi işimi de dede mesleği olarak devam ettiriyorum. Bu iş yeri ilk açıldığında gaz ocağı tamir ederdik, gaz ocağı kullanımı bittikten sonra anahtar, şemsiye, çakmak yapmaya devam ettik. Şu an ise polisaj işi yani çaydanlık ve tencere tamirine başladık. Uzun zamandır da bu şekilde devam ediyoruz. Ben 40 senedir bu işi yapıyorum benden önce de babam ve dedem yapıyordu. Onlardan öğrenerek işi bugüne kadar devam ettirdik. Tamir yapıyoruz, kulp takıyoruz, düdüklü tencere tamir ediyoruz ve eskiyen çaydanlıkları da polisaj yöntemiyle yeniliyoruz. Elini yüzünü temizliyoruz, parlatıyoruz içlerinin kirecini temizliyoruz. Hem bu işleri yapıyorum hem de 35 yıldır mahallenin sorunlarıyla ilgilenerek muhtarlık yapıyorum. Dedem de muhtar değildi ama muhtar azasıydı. Yani yaptığım iki işte benim için dede mirası. Bu işi de dedemden öğrendim 14-15 yaşlarında iş yerinde çalışmaya başladım. Şu an da 70 yaşındayım hala bu mesleğe devam ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: 35 yıldır muhtar olan Yücedağ, Sivas'ta dede mesleği tamiri 40 yıldır sürdürüyor - Son Dakika
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