Uluslararası hitit fuar ve festivali’nde çorum’un en iyi leblebileri yarıştı

Çorum'da gerçekleştirilen 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali'nde düzenlenen yarışmada en iyi leblebiler yarıştı. 25 üreticinin yarıştığı lezzet maratonunda dereceye girenlere ödül verildi.

Çorum'da bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali'nde leblebi yarışması yapıldı. 25 üreticinin katıldığı yarışmada jüri üyeleri, kavrulan leblebileri lezzet, kıvam ve görünüm gibi kriterler üzerinden değerlendirdi. Yapılan puanlamanın ardından dereceye giren üreticiler belirlendi. Yarışmada birinci olan Yaşar Bodur, ikinci olan Metin Bodur ve üçüncü olan Ömer Karakuş'a ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kentin simgelerinden olan leblebi kültürünün yaşatılmasına ve tanıtımına katkı sağlayan tüm üreticilere katılım belgeleri verildi.

"Leblebi yarışmalarını çok önemsiyoruz"

Düzenlenen yarışmaya leblebi üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Leblebi yarışmalarını çok önemsiyoruz. Çünkü leblebi sadece bir gastronomi ürününden ibaret değil. Leblebinin arkasında bir felsefe var. Ahi geleneğimiz var, sabır var, ustalık var, sevgi var, muhabbet var ve şahsiyet kazandırmak var. Bu anlamda bu yarışma sadece sıradan bir gastronomi ürününün yarışması değil. Çorum'un tarihi, kültürü, geçmişi bu anlamda çok kıymetli ve önemli. 25 esnafımız bu yarışmaya katıldı. Hepsi bizim için birincidir, bizim için kıymetlidir" dedi.