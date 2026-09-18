39 yılda girdiği 19 seçimi kaybeden Menderes Koçak hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da 39 yıl içerisinde girdiği bağımsız belediye başkanlığı, milletvekilliği ve muhtarlık olmak üzere 19 seçimi kaybeden Menderes Koçak, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Sandıklı ilçesine bağlı Kızılca köyünde oturan evli ve 3 çocuk babası çiftçi Menderes Koçak'ın adaylık serüveni, 1994 yılında köyünden muhtar adayı olmasıyla başladı. Koçak, bugüne kadar 5 kez bağımsız Sandıklı Belediye Başkan adayı, 1 kez bağımsız Afyonkarahisar milletvekili adayı ve ilçenin farklı mahalleri ile köylerinden 11 kez muhtar adayı olmak üzere 19 kez aday oldu. Bir süredir Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Koçak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Seçim çalışmalarını elektrikli bisikletle yürüten Menderes Koçak'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.