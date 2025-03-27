39 Yıldır Sahura Kaldırıyor - Son Dakika
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39 Yıldır Sahura Kaldırıyor

39 Yıldır Sahura Kaldırıyor

Konya'da 53 yaşındaki Ramazan davulcusu İsrafil Sert, 39 yıldır mahallede sahura kaldırıyor.

27.03.2025 13:53
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Konya'nın Derebucak ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki ramazan davulcusu İsrafil Sert, 39 yıldır davulu ve okuduğu manilerle mahalle sakinlerini isimlerini seslendirerek sahura kaldırıyor.

İsrafil Sert, her yıl ramazan ayında çaldığı davul ile yaşadığı mahallenin sakinlerini sahura kaldırıyor. Ramazanın ilk günü başlayan mesaisinde ilk 14 gün çaldığı davuluyla vatandaşları uyandırıp sahura kaldıran Sert, sonraki günlerde ise çaldığı davulla birlikte kendi yazdığı manilerini seslendirerek işini yapıyor. Sert, evlerinin önünden geçtiği kişileri iki kez isimlerini telaffuz ederek sahur vaktinde uyandırıyor.

Davulcu Sert, ilçede 39 yıldır hemşerilerini ramazan aylarında sahura uyandırdığını belirterek, ramazan ayındaki manevi dokuyu mahalle sakinlerine yaşatmak için bu işi sürdürdüğünü söyledi. Amacının, ramazan ayının bu geleneğini ömrü yettiğince devam ettirmek olduğunu anlatan Sert, aynı zamanda kullandığı davulları kendisinin imal ettiğini belirtirken, Kadir Gecesi'nde ise bazı çocuklarla hediye ettiği küçük davullarla birlikte mahallede vatandaşları sahura kaldırdıklarını sözlerine ekledi. - KONYA

Kaynak: İHA

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