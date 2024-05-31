Yerel

4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin hassasiyeti

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki 3 farklı mahallede faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an kurslarının kapanış programı gerçekleştirilirken, minikleri Filistin hassasiyeti ise büyük beğeni topladı.

4-6 yaş Kur'an kurslarının kapanış programın, Kur'an tilaveti ile başladı. Daha sonra bir konuşma yapan İlçe Müftü Vekili Heybetullah Evren, "Miniklerimiz, başarıyla kurslarını bitirdiler. Diplomalarını aldılar. Mutluyuz. Belgelerinin onlara hayırlı olmasını diler, başarılar temenni ederiz" dedi.

Ardında miniklerin gösterileri ve ilahi seslendirmeleri ile devam eden program, verilen ikramlarla sona erdi. Programda belge almanın heyecanını yaşayan miniklerin Filistin bayrağı açması ise büyük beğeni topladı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş'ın yanı sıra birçok veli de katıldı.