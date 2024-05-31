4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin hassasiyeti - Son Dakika
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Yerel

4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin hassasiyeti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki 3 farklı mahallede faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an kurslarının kapanış programında, miniklerin Filistin hassasiyeti büyük beğeni topladı. Programda miniklerin belge almasının ardından Filistin bayrağı açılması, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

31.05.2024 00:36
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4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin hassasiyeti

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki 3 farklı mahallede faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an kurslarının kapanış programı gerçekleştirilirken, minikleri Filistin hassasiyeti ise büyük beğeni topladı.

4-6 yaş Kur'an kurslarının kapanış programın, Kur'an tilaveti ile başladı. Daha sonra bir konuşma yapan İlçe Müftü Vekili Heybetullah Evren, "Miniklerimiz, başarıyla kurslarını bitirdiler. Diplomalarını aldılar. Mutluyuz. Belgelerinin onlara hayırlı olmasını diler, başarılar temenni ederiz" dedi.

Ardında miniklerin gösterileri ve ilahi seslendirmeleri ile devam eden program, verilen ikramlarla sona erdi. Programda belge almanın heyecanını yaşayan miniklerin Filistin bayrağı açması ise büyük beğeni topladı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş'ın yanı sıra birçok veli de katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin hassasiyeti - Son Dakika

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