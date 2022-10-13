Erzurum 'un Hınıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevliyken kanser hasatlığına yakalanan Ömer Kalay (41), uzun süre hastalığı ile mücadele etti. 2 yıl önce Erzurum'dan tayinini Denizli'ye aldıran Kalay, rahatsızlığıyla mücadelesini burada sürdürdü. Evli ve 4 çocuk babası Kalay, son zamanlarda durumunun ağırlaşması nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzurum, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 4 çocuk babası memur yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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