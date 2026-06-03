Giresun'un "Yeşil Lezzetleri Festivali" 6-7 Haziran'da Yapılacak

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - Giresun Turizm Platformu tarafından düzenlenen "4. Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali", 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

Giresun'un yöresel otları, doğal ürünleri ve vejetaryen mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan festival, Debboy mevkisinden başlayacak kortej yürüyüşüyle açılacak. Gazi Caddesi boyunca devam edecek yürüyüş, festivalin merkezi olan Giresun Atatürk Meydanı'nda sona erecek.

Festival kapsamında Türkiye'nin önde gelen şefleri Giresun'un yöresel mutfağına ilişkin sunumlar yapacak, canlı yemek şovları düzenlenecek ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Festivalin ilk günü 6 Haziran'da, Giresun mutfağının önemli lezzetlerinden karalahana temalı yemek yarışması yapılacak. Yarışmada, yöresel mutfağın özgün tarifleri ünlü şeflerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Festivalin ikinci gününde ise etkinlikler Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde devam edecek. Burada düzenlenecek "Çay Hasat Şenliği" ile çayın hasattan bardağa uzanan yolculuğu katılımcılarla buluşturulacak.

Festival kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden davet edilen sosyal medya içerik üreticileri de Giresun'un doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerini takipçileriyle paylaşarak kentin tanıtımına katkı sunacak.

Tanıtım toplantısında konuşan Giresun Turizm Platformu Başkanı Şevket Alaaddinoğlu, festivalin kentin ortak değeri haline geldiğini belirterek, "Festivalimiz, şehrimizin tüm unsurlarını bir araya getirmiş, geçmişinden gelen birlik ve beraberlik ruhunu bozmadan bugün de Giresun için devlet, siyaset, kurum ve kuruluşları taraf olmaksızın bir araya getirerek tek yürek olmayı başarmıştır. Bu, bizi biz yapan en büyük değerlerimizdendir. Giresun'un Yeşil Lezzetleri sadece bir yemek festivali değil, aynı zamanda şehrimizin kültürel zenginliğini ve doğal mirasını tüm dünyaya açma fırsatıdır" dedi.

Festival, Giresun Turizm Platformu öncülüğünde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, GİRTAB, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, Giresun Belediyesi, Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret Borsası, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, TÜRES ve Giresun milletvekillerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek.