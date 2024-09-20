4. İzmir Kitap Fuarı 26 Ekim\'de Başlıyor

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İZKİTAP-4. İzmir Kitap Fuarı, 26 Ekim-3 Kasım 2024 tarihleri arasında Fuar İzmir'de ziyaretçilerini ağırlayacak. İZKİTAP; dokuz gün boyunca, imza günleri, söyleşiler ve etkinliklerle birbirinden değerli yazar, şair, çizer ve düşün insanlarını okurlarıyla buluşturacak. "Onur konuğu yazar"ın Hakan Günday, temanın ise "Sinema ve Edebiyat" olduğu İZKİTAP, yayıncılık sektörünü tüm bileşenleri ile bir araya getirerek kitap tutkunlarının buluşma noktası olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile yılda iki kez düzenlenen İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı; Fuar İzmir'de kapılarını açmaya hazırlanıyor. 26 Ekim - 3 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 4. İZKİTAP'ta onur konuğu yazar ise roman, dizi ve film senaryosu, oyun türlerinde eserleri olan, yurtiçi ve yurtdışında birçok prestijli ödülün sahibi Hakan Günday olacak. Okurları, Günday ile imza etkinliği ve söyleşide bir araya gelip eserleri ve senaryoları hakkında sohbet etme imkanı bulacak. Temanın "Sinema ve Edebiyat" olarak belirlendiği İZKİTAP'ta sinema ve edebiyat buluşmaları, tema ilgili söyleşiler, yazar ve okur buluşmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kültür şöleni

Kitapseverlerin ilgiyle takip ettiği İZKİTAP'ta, 350'ye yakın yayınevi, eğitim yayınları, 20'ye yakın sahaf ile onlarca kurum yer alırken yazar, şair, çizer, gazeteci, edebiyat dünyasının birbirinden önemli 800'den fazla ismi, binin üzerinde imza etkinliği ve söyleşi ile deneyimlerini paylaşacak. Uluslararası konuk yazarlar ve sergilere de ev sahipliği yapacak İZKİTAP, ziyaretçileri için tam bir kültür şölenine dönüşecek. Sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşlar bünyesinde yer alan yazarlar da İzmirli kitapseverlerle buluşacak. Türkiye'nin en geniş sahaf katılımına da ev sahipliği yapacak İZKİTAP'ta, kitap müzayedeleri de gerçekleşecek.

Fuara ulaşımı kolaylaştırmak için ek seferler, okullardan servisler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin Fuar İzmir'e ulaşımını kolaylaştırmak için önceki fuarlarda olduğu gibi İZKİTAP'a özel ulaşım hatları da oluşturacak. 92 numaralı Üçyol Metro-Fuar İzmir, 610 numaralı Gaziemir Semt Garajı-Fuar İzmir, 650 numaralı Fahrettin Altay-Fuar İzmir hatları dışında, şehrin farklı noktalarından Fuar İzmir'e düzenli seferler olacak. Okullardan da öğrencilerin İZKİTAP'a kolay ulaşması için servisler kaldırılacak.

Yılda iki kez düzenleniyor

Yıl içerisinde 30'un üzerinde fuar ve etkinliğe, yerli yabancı binlerce katılımcı ile ziyaretçiye ev sahipliği yapan Fuar İzmir, açık ve kapalı sergi alanları, seminer salonları, kafe alanları, 2 bin 500 araç kapasiteli ücretsiz otoparkı ve sahip olduğu pek çok imkan ile yayıncılık sektörünün tüm bileşenleri, sivil toplum kuruluşları ve kitapseverleri ağırlayacak. Fuarı, 9 gün boyunca 10 binlerce kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor. Saat 10.00 - 19.00 arasında ücretsiz olarak ziyarete açık olacak fuarla ilgili katılımcı yayınevleri, etkinlik, söyleşi, imza günü takvimi, ulaşım ve daha fazla bilgi, kısa süre içinde https://www.kitapizmir.com/ adresinde yer alacak.

İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, Ekim ayı sonunda Fuar İzmir'de, Nisan ayı içerisinde ise Kültürpark'ta olmak üzere yılda iki kez düzenleniyor. İlkbaharda Kültürpark'ın eşsiz doğası içinde festival havasında geçen İZKİTAP, 26 Ekim - 3 Kasım 2024 tarihleri arasında, Fuar İzmir'de, 28 bin metrekare kapalı alanıyla B Hol'de kitapseverleri buluşturmaya devam edecek. - İZMİR