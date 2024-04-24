4 öğrencinin okuduğu okulda 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
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Yerel

4 öğrencinin okuduğu okulda 23 Nisan kutlaması

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan 4 öğrencili ilköğretim okulunda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi. Yıllar sonra yeniden faaliyete geçen okulda gerçekleştirilen kutlamalarda çuval yarışı, yumurta yarışı gibi geleneksel oyunlar oynandı. Öğrencilerin gösterilerini anneleri büyük bir ilgiyle izledi.

24.04.2024 19:05
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4 öğrencinin okuduğu okulda 23 Nisan kutlaması

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesi Bulhasan köyünde 4 mevcutlu ilköğretim okulunda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında 4 öğrenci gönüllerince eğlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı kapalı köy okullarının yeniden açılmasına yönelik hayata geçirilen proje kapmasında Sivas'ın Gürün İlçesi Bulhasan köyü ilköğretim okulu da yıllar sonra yeniden faaliyete geçti. Yıllar sonra okulda yeniden 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlandı. 5 öğrencisi bulunan okulda 4 öğrenci kutlamalara katıldı. Öğrenciler okul öğretmeni Rabia Çiçek nezaretinde, 23 Nisan kutlamalarının unutulmaya yüz tutan eğlencelerinden çuval yarışı, yumurta yarışı yaptı. Müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Öğrencilerin gösterilerini anneleri izledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 4 öğrencinin okuduğu okulda 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

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