4 Yaşındaki Çocuk Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı - Son Dakika
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4 Yaşındaki Çocuk Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Afyonkarahisar'da öğretmenin Heimlich manevrası ile boğazına şeker kaçan çocuk kurtarıldı.

28.09.2024 10:09
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Afyonkarahisar'da boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuk, öğretmenin zamanında yaptığı Heimlich manevrası ile hayatta kaldı.

Olay, Işıklar beldesindeki Dumlupınar İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.R. isimli 4 yaşındaki çocuk annesi ile birlikte okulda eğitim gören ağabeyinin durumunu görüşmek üzere annesi ile okula geldi. Anne okulun Müdür Yardımcısı Uğur Avcı ile görüştüğü sırada küçük çocuk ağzına şeker aldı. Şeker bir anda M.R.'nin boğazına kaçtı. Durumu fark eden Avcı ise 3 defa Heimlich manevrası yaparak küçük çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkardı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Avcı'nın şekeri çıkarmak için yoğun uğraş verdiği görüldü..

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine kullanıcılar küçük çocuğun hayatını kurtaran Avcı'dan övgü ile bahsetti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 4 Yaşındaki Çocuk Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı - Son Dakika

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