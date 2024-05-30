4 yaşındaki minik öğrenciler Kuran okumaya geçti - Son Dakika
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Yerel

4 yaşındaki minik öğrenciler Kuran okumaya geçti

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Van'ın Muradiye ilçesinde Kur'an-ı Kerim öğrenen 4-6 yaş grubundaki minik öğrenciler için 'mezuniyet programı' düzenlendi. Programda minik öğrenciler Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuyup, gösteriler sahneledi. Ayrıca İsrail'in katliamında ölen Filistinli çocuklar anısına da gösteriler düzenlendi. Veliler, çocuklarını Kur'an kurslarına göndermenin önemini vurgulayarak, bu eğitimin çocuklara inanılmaz derecede katkı sağladığını belirtti.

30.05.2024 16:47
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4 yaşındaki minik öğrenciler Kuran okumaya geçti

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde Kur'an-ı Kerim öğrenen 4-6 yaş grubundaki minik öğrenciler için "mezuniyet programı" düzenlendi.

Muradiye İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim gören ve Kur'an'a geçen 80 minik öğrenci için "mezuniyet programı" düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, minik öğrenciler Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuyup, çeşitli gösteriler sahneledi. İsrail'in katliamında ölen Filistinli çocuklar anısına da gösterilerin düzenlendiği programda konuşan Muradiye Müftüsü Eyyüp Babat, "4-6 yaş Kur' an kurslarımızda yaptığımız çalışmaları sergilemek üzere bugün buradayız. Biz yıl boyunca 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda çocuklarımıza Efendimizin (sav) hayatı başta olmak üzere kendi kitabımız Kur'an-ı Kerim'i tanıtmak, elifbayı öğretmek, vatana, millete, bayrağa ve ezanına saygıyı ve sevgiyi öğrettik. Bu amaçla biz de bugün yaptığımız etkinlikleri sergilemek üzere buradayız. Burada emeği geçen öncelikle kıymetli velilerimize, saygıdeğer hocalarımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz" dedi.

4-6 yaş Kur'an kursuna çocuğunu gönderen velilerden Taner Kaya ise "Kur'an kursuna gönderdiğimde çocuğun dini değerlerini, Kur'an-ı Kerim eğitimini ve ailesine saygısını, Peygamber Efendimizin (sav) sünnetlerini öğrenmesini istedik ve güzel bir eğitim aldı. Çocuğum ilk Kur'an-ı Kerim'i öğrendi ve bitirdi. Daha sonradan da sureleri okudu ve şu an namaz surelerini biliyor. Bu eğitimin oğluma inanılmaz derecede katkı sağladığını gördük. Bu yüzden herkese tavsiyem, çocuklarını okul öncesinden önce Kur'an kurslarına göndermeleri ve böyle dini değerler öğretmeleridir" diye konuştu.

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan da, kurs öğreticileri ve minik öğrencileri tebrik ederek, öğrencilere başarı belgesi verdi.

Program, protokol ve öğrencilerin fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 4 yaşındaki minik öğrenciler Kuran okumaya geçti - Son Dakika

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