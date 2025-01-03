40 Yıldır Baba Emanetiyle Balıkçılık Yapıyor - Son Dakika
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40 Yıldır Baba Emanetiyle Balıkçılık Yapıyor

40 Yıldır Baba Emanetiyle Balıkçılık Yapıyor

Murat Mutlu, 40 yıldır babasından miras kalan tekneyle balıkçılık yaparak yaşamını sürdürüyor.

03.01.2025 12:40
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Murat Mutlu, babasından miras kalan tekne ile 40 yıldır balıkçılık yapıyor.

İlçenin Yalıköy Mahallesi'nde yaşayan Murat Mutlu (55), baba yadigarı olan tekne ile kıyı balıkçılığı yapıyor. 40 yıldır 'Vira Bismillah' diyerek 7 metrelik tekne ile denize açılan Mutlu, avı bitirdikten sonra kalan zamanını da ağları tamir edip, yeni ağlar örerek geçiriyor.

"Tekne küçük olsa da 40 yıldır ekmeğimi kazanıyorum"

Baba mesleği olan balıkçılığı 40 seneden bu yana babasının emaneti olan tekne ile sürdürdüğünü ifade eden Mutlu, teknenin sadece geçim kaynağı değil, babasının emaneti olduğu için maneviyatının büyük olduğunu söyledi. Mutlu, "Babamdan balıkçılığı öğrendim ve ardından yıllardır fırtınaya, dalgalara ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden balık için 'Vira Bismillah' dedim. Bu tekne ve meslek bana babamdan kaldı. 7 metre boyunda ufak de olsa 40 yıldır ekmeğimi kazanıyorum. Tekne sadece benim için geçim kaynağı değil, babamın emanetidir. Onu her gün temizlerim. Bakımını yaparım. Bu yüzden benim için maneviyatı çok büyük. Onun emanetine gözüm gibi bakıyorum" dedi.

Balıkçılık yapmaya devam edeceğini kaydeden Mutlu, "Balıkçılık zor bir meslek. Sabah denize açılıp akşam döndüğüm zamanlar oluyor. Nasibimi denizden çıkartıyorum, ailemin de geçimini bu şekilde sağlıyorum. Benimkisi babadan gelme bir meslek. İlerleyen yaşıma rağmen denizde o balığı avlanmanın tutkusu ile mesleğimi sürdürüyorum, ömrüm el verdiği sürece de devam ettireceğim" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 40 Yıldır Baba Emanetiyle Balıkçılık Yapıyor - Son Dakika

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