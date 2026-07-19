40 Yıldır Terzi: Ahmet Yasun\'un Azmi

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaklaşık 40 yıldır terzilik yapan 65 yaşındaki Ahmet Yasun, yıllara meydan okuyan mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürmeye devam ediyor.

Kumru ilçesinde yaşayan ve Ortaca Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ahmet Yasun, yaklaşık 40 yıldır aynı mesleği büyük bir özveriyle sürdürüyor. Değişen moda anlayışı ve hazır giyim sektörünün yaygınlaşmasına rağmen dükkanının kapısını her gün açan Yasun, müşterilerinin tamir, tadilat ve dikim işlerini titizlikle yapıyor.

Terziliğin sabır ve emek isteyen bir meslek olduğunu belirten Yasun, yıllar boyunca mesleğinden elde ettiği kazançla ailesinin geçimini sağladığını ve 5 çocuk büyüttüğünü belirterek, "Yaklaşık 40 yıldır bu mesleğin içindeyim. Bu iş sayesinde 5 çocuğumu büyüttüm, okuttum ve evlendirdim. Terzilik benim için sadece bir meslek değil, aynı zamanda hayatım oldu. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen ilk günkü heyecanla çalışıyorum. Şimdiki genç terzilere de hala taş çıkaracağıma inanıyorum. Sağlığım el verdiği sürece makinemin başında olmaya devam edeceğim" dedi.

Hazır giyimin yaygınlaşmasına rağmen terziliğin hiçbir zaman önemini yitirmeyeceğini ifade eden Yasun, özellikle kıyafet tadilatına olan talebin devam ettiğini belirterek gençlerin de bu mesleğe ilgi göstermesini istedi. - ORDU