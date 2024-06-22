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40 yıllık belediye binasının yıkımı devam ediyor.

BALIKESİR - Balıkesir'de yaklaşık 40 yıldır hizmet veren eski belediye binası deprem riski taşıdığı gerekçesiyle yıkılıyor.

1980 yılları itibari ile Balıkesir belediye hizmet binası olarak kullanılan bina 2014 yılında Balıkesir'in büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla birlikte Karesi ve Altıeylül ilçelerine hizmet verdi. Deprem riski gerekçesiyle yıkım kararı alınan ve yıkıma başlanan binada çalışmalar sürüyor.

Binanın yıkılmasıyla ilgili görüşlerini dile getiren Eyüp Yıldız isimli vatandaş şunları söyledi. "Belediye binasının yıkılması bence çok doğru bir karar. Tabi yıkılmasında bazı insanlar hoşgörü ile karşılamıyor bunu, neden karşılamıyor işte biraz önce ifade ettiğim gibi işte diyor kimisi rant meselesi kimisi diyor yerine ne olacak, kimisi diyor yerine yeşil alan gösterdiler farklı bir şey olabilir. Yok kardeşim yeşil alansa yeşil alan kalır benim görüşüm ama bina hakikaten çürük mü evet çok çürük çünkü yapısı çok eski bir yapı.

Ahmet Kaya isimli vatandaş ise " 28-30 seneden beri belediyenin arasında çay ocağı işletmecisiyim şu anda belediye binamız artık yıkılıyor. Bir tarih yok olmak üzere hatta yıkım başladı. Fakat burada bir itfaiye sulama olmuş olsa daha güzel olacaktı daha kontrollü bir yıkım olmuş olacaktı veya bu bayram tatiline insanların olmadığı bir güne denk gelmiş olsaydı daha iyi olacaktı. Şimdi bazı yaş itibariyle anne ve babalarımızın yaşı itibariyle belediyeye ulaşımları şehir dışına aktarıldığı için yaşlı kesimimize biraz zor olabilir ulaşımda problem yaşayabilirler. Malumunuz yaşlı insanlar emlak vergilerini veya çevre temizlik vergilerini veya işgaliye vergilerini elden ödeme tercihinde bulunuyorlar teknolojiye ayak uydurmakta zorluk çekiyorlar. Çarşıda daha iyiydi fakat şehir merkezi dışına taşındı. Bu yaşlı kesimimiz için biraz problem teşkil edebilir. 19 Mayıs 23 Nisan 29 Ekim gibi milli bayramlarımızın kutlanma bir meydanı olacağını duyuyoruz. Bazı yazılı görsel medyadan bunu bekliyoruz büyükşehir belediye başkanımızdan Ahmet Akın başkanımız seçilmeden önce böyle bir vaatlerde bulunmuştu inşallah bakacağız. Güzel bir yer, güzel bir meydan Balıkesir şehrin merkezinde iyi bir yer Balıkesir'i güzel temsil edecek bir yer olması tek temennimiz ve dileğimizdir diye konuştu.