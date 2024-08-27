41 öğretmen ve 985 kursiyerin eserleri Zafer Haftası'nda sergilendi - Son Dakika
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41 öğretmen ve 985 kursiyerin eserleri Zafer Haftası'nda sergilendi

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 41 öğretmen ve 985 kursiyer tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergi, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında ziyarete açıldı. Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Resim Sergisi, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

27.08.2024 14:45  Güncelleme: 14:53
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41 öğretmen ve 985 kursiyerin eserleri Zafer Haftası'nda görücüye çıktı

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Resim Sergisi sanatseverlerle buluştu

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 41 öğretmen ve 985 kursiyer tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergi, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında ziyarete açıldı.

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi, öğretmen ve kursiyerlerinin hazırladığı resim sergisi, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen törenle açıldı. 41 öğretmen ve 985 kursiyerin eserlerinin yer aldığı sergi açılışına Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, öğretmenler, kursiyerler ve sanatseverler katıldı.

Protokol üyelerinin kurdele kesimiyle başlayan sergi açılışında, Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca bir konuşma yaptı. Sarıca, serginin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası çerçevesinde düzenlendiğini belirterek, etkinliğin sanat adına büyük önem taşıdığını vurguladı ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Sarıca, konuşmasında, "Resim öğretmenlerinin öncülüğünde sanatın büyülü yolculuğuna çıkmak için toplandık. Sanat, duygularını ve hayallerini yansıtmanın bir yoludur. Her fırça darbesi ve her renk tonu, sanatçının iç dünyasından bir parçayı bizimle paylaşır. Bu sergi, sanatçılarımızın ruhsal dünyalarını ve yaratıcı yeteneklerini ortaya koyacaktır. Sergimizin amacı, sanat aracılığıyla yeni perspektifler kazandırmaktır" dedi.

Açılışta ayrıca zeybek gösterileri ve müzik dinletileri de sunuldu. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 41 öğretmen ve 985 kursiyerin eserleri Zafer Haftası'nda sergilendi - Son Dakika

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