420 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da aralıklarla 3 gün süren kar yağışı sonrası köy yollarında karla mücadele çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonrası 420 köy yolunun tamamı ulaşıma açık hale getirildi.

Kent genelinde yaklaşık 2 haftadan bu yana devam eden olumsuz hava şartları dün öğle saatleri itibari sona ererken, hava sıcaklıkları da arttı. 3 gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı en çok köy yollarında olumsuzluğa neden oldu. Kar birikintilerinden dolayı trafiğin zaman zaman aksadığı 420 köy yolunda İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler karla mücadelede hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmaların 90 araç ve 120 personel ile yürütüldüğü belirtildi. Çalışmalar kapsamında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılarak köy yollarının tamamının ulaşıma açık hale getirildiği kaydedildi.

Öte yandan, ekipler kar küreme çalışması yaptıkları bazı yerlerde yolda kalan araç sürücülerine de yardım etmeyi ihmal etmedi. - AFYONKARAHİSAR