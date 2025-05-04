43. Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı Bahçelievler\'de Yapıldı

43. Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı, Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Bahçelievler Belediyesi, bu ay 43'üncüsü düzenlenen Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıda yeni katılmak isteyen belediyelerin oylaması yapılırken, birliğin gelecek dönemde yapacağı çalışmalar ve bugüne kadar yapılan proje ve eylem planları anlatıldı. Olağan meclis toplantısına Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

"Her branşın, mesleğin farklı bir bakış açısı var ama hekimliğin çok daha farklı bir bakış açısı oluyor"

Meclis Toplantısı'nda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, "Belediye başkanları bulundukları şehirlerin doktorlarıdır. Bu cümleyi duyunca kaba bir tabir ile üstüne atladım ve benimsedim. Belki hekim olmam nedeniyle benimsedim. Her branşın, mesleğin farklı bir bakış açısı var ama hekimliğin çok daha farklı bir bakış açısı oluyor. İnsanın doğumundan ölümüne tüm süreçlerini takip ettiğimiz için belki de fark bir bakışımız oluyor. Bu şekilde de Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye olduk. Daha önceki dönemde de, şimdi de birliğin yürütmesindeyiz. Başımızda da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay var. Birlikteki diğer arkadaşlarımız ile beraber bu süreci siyaset dışı şekilde başarıyla yürütüyoruz. Diğer birçok belediye birlikleri var, hiçbiri bizi yanlış anlamasın ama bunların arasından en sağlıklı ve başarılı birliğin bizim birliğimiz olduğunu düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL