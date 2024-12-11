44 Yıl Sonra Buluşma - Son Dakika
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44 Yıl Sonra Buluşma

44 Yıl Sonra Buluşma

Victor Dallant, 44 yıl sonra Erzurum'da fotoğrafladığı çocuklardan birine ulaştı ve buluştu.

11.12.2024 09:42
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Erzurum'a 1980 yılının Aralık ayında İstanbul'dan Doğu Ekspresi ile gezmeye gelen Victor Dallant, geçtiğimiz yıl fotoğraflarını çektiği çocukların izlerini sürmeye başlamıştı. Victor Dallant, 44 yıl sonra o çocuklardan birine ulaştı ve onunla aynı yerde buluştu.

Aradan geçen 44 yılın ardından fotoğrafını çektiği çocukların son durumunu merak eden Victor Dallant, geçtiğimiz yıl onları bulmak için Erzurum'a gelmişti. Fransız antropolog (insan bilimci) Victor Dallant, 44 yıl önce Erzurum'da fotoğraflarını çektiği ve 7 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocukları bulmak için kenti karış karış gezmiş, elindeki siyah beyaz fotoğrafları vatandaşlara göstererek yardım istemişti. Erzurum'a 1980 yılının Aralık ayında gelen Victor Dallant, Erzurum'da ismini bilmediği bir mahallede karda oynayan çocukların fotoğrafını çekmişti. Victor Dallant, aradan geçen 44 yılın ardından fotoğrafını çektiği çocuklardan birini buldu ve onunla fotoğraf çekilen yerde bir araya geldi, bir kez daha deklanşöre bastı.

44 yıl sonra çocuklardan birine ulaştı

Gezi sırasında Erzurum'daki çocukların oyunlar oynarken fotoğrafını çektiğini anlatan Dallant, "Doğu Ekspresi ile Erzurum'a geldim. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum, Erzurum'da bir mahallede çocukların çok eğlendiğini görünce o anları fotoğrafladım. Daha sonra Paris'e gidip fotoğrafları düzenledim. Arkadaşlarım da fotoğrafları çok beğendi. Fotoğrafları çekerken çocuklarla çok az Türkçe konuşabildim. Çünkü o zamanlar Türkçeyi daha yeni yeni öğrenmeye başlıyordum. Şu anda öğrendiğim Türkçeyi de unuttuğum için pek iyi konuşamıyorum. Çocukları kayak yaparken, top oynarken görünce onların fotoğrafını çekmiştim. Onları çekerken çok eğlenmiş ve mutlu olmuştum. Yıllar sonra 7 yaşlarındayken fotoğrafını çektiğim bu çocuklardan birisi olan Ahmet Özmen'in olması ve onunla 44 yıl sonra da olsa buluşmak beni çok mutlu etti" dedi.

"Vefa açısında hepimize örnek olmalı"

Erzurum Müftülüğünde murakıp olarak görev yapan 51 yaşındaki Ahmet Özmen, 44 yıl önce mahalle arkadaşları ile oyun oynarken fotoğraflandıklarından haber olmadığını anlatarak, "44 yıl sonra arkadaşlarımın haber vermesi üzerine Victor Dallant'ın arayışından haberdar oldum. Fotoğraftaki çocuklardan birisi bendim. Çok mutlu oldum. Heyecanlandım, geçmişi tekrar yaşadım. Victor binlerce kilometre uzaklıktan gelerek hepimize vefa noktasında örnek oldu. Ben de çok mutlu oldum. Kendisine teşekkür ettim" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, erzurum, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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