Bilecik\'te 44 yıllık emek, vefa ile uğurlandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 44 yıl görev yapan belediye personeli, vefa ile emekliliğe uğurlandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Söğüt Belediyesi bünyesinde 44 yıl boyunca görev yapan Ertuğrul Aydıner, düzenlenen törenle emekliliğe ayrıldı. Belediyede uzun yıllar hizmet veren Aydıner için veda programı düzenlendi. Programa Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve birim amirleri katıldı. Veda yemeğinde Aydıner'e, belediyeye sunduğu emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Yıllar boyunca belediyemize sunduğu değerli hizmetlerden dolayı Ertuğrul Aydıner'e teşekkür ediyor, emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz" dedi. - BİLECİK