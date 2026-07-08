45. Kafkasör Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in en köklü kültürel etkinliklerinden biri olan 45. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Atapark'tan başlayan yürüyüşe yüzlerce vatandaş, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve halk oyunları ekipleri katıldı.

Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip Kafkasör Festivali'nin açılış korteji, Türk bayrakları eşliğinde Atapark'tan Milli İrade Meydanı'na kadar sürdü. Kortejde en fazla ilgiyi ise Osman Güven'e ait, Türk bayrağıyla süslenen 670 kilogram ağırlığındaki "Koltukçu" isimli boğa gördü. Vatandaşlar, Kafkasör boğa güreşlerinin simgelerinden biri haline gelen boğayla fotoğraf çektirdi.Kortejin ardından Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından festivalin açılış konuşmasını yapan Erdem, Kafkasör Festivali'nin yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını, Artvin'in kültürel mirasını gelecek kuşaklara taşıyan önemli bir değer olduğunu söyledi.

Festivalin doğayı, imece kültürünü, dayanışmayı ve Artvin'in köklü geçmişini yansıttığını belirten Erdem, hazırlıkların yaklaşık 40 gündür belediye ekipleri tarafından yoğun şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Organizasyon sırasında bazı eksiklikler yaşanabileceğini belirten Erdem, vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirterek, "İyi gördüklerinizi herkese, eksik gördüklerinizi ise bizlere iletin ki gelecek yıl daha iyi bir festival gerçekleştirelim." dedi.

Erdem, festivalin hazırlanmasına katkı sunan Artvin Valiliği, güvenlik güçleri, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karayolları ekipleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür etti. Boğa güreşlerinin Kafkasör Festivali'nin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Erdem, bu geleneğin yaşatılmasına katkı sağlayan boğa sahiplerine teşekkür ederek, boğa güreşlerinin Artvin'in kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini kaydetti.