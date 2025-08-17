47 İsrailli Turistin Pasaportları Çöpe Atıldı - Son Dakika
47 İsrailli Turistin Pasaportları Çöpe Atıldı

17.08.2025 17:35
Bosna Hersek'te 47 İsrailli turistin pasaportları yanlışlıkla çöpe atıldı, otelde mahsur kaldılar.

Bosna Hersek'te 47 İsrailli turistin pasaportu, yanlışlıkla çöpe atıldı. Kaldıkları otelde mahsur kalan İsrailli turistlerden bazıları ise pasaportlarının kasten çöpe atıldığını ileri sürdü.

Bosna Hersek'ten ayrılmayı dün planlayan 47 İsrailli turist, pasaportlarının kaldıkları otelin resepsiyonunda yanlışlıkla çöp kutusuna atılması nedeniyle ülkeden ayrılamadı. İsrail basınında yer alan haberlere göre turistler, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından pasaportlarının yanlışlıkla çöpe atıldığını öğrendi. İsrail medyasına konuşan turistlerden biri, "Pasaportlar, resepsiyonundaki çöp kutusundan çöp kamyonlarına, oradan da yerel bir çöplüğe götürülmüş. Bize otelde 48 saat daha belki de daha fazla bir süre otelde kalmamız teklif edildi. Bir haftadan fazla bir süre boyunca burada mahsur kalabileceğimizden korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail medyası otelin pasaportların yanlışlıkla çöpe atıldığı yönündeki açıklamalarına yer verirken, turistlerden biri, "Çok garip bir durum. Biri nasıl olur da pasaportları çöpe atabilir? Herkes susuyor. Pasaportların üzerinde İsrail arması olduğu için atıldığından şüpheleniyoruz. Net bir cevap bekliyoruz çünkü bu insanlara zarar veren ciddi bir eylem. Nasıl olduğunu sorduk ama halen cevap alamadık" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da olayı doğrulayarak İsrail Yurtdışındaki Vatandaşlar İdaresi ve Belgrad'daki İsrail Büyükelçiliği'nin konuyla ilgilendiğini duyurdu. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik, İsrail, turist, Turizm, Yerel, Dünya, Son Dakika

47 İsrailli Turistin Pasaportları Çöpe Atıldı

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti
