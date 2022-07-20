48 yıl sonra savaştıkları toprakları gören gaziler Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile görüştü

Kıbrıs Barış Harekatından 48 yıl sonra yavru vatana giden Viranşehirli gaziler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Gazilere Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de eşlik etti.

Viranşehir Kaymakamlığı ile birlikte Viranşehir'de yaşayan gazilerin isteğini yerine getiren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 48 yıl önce savaştıkları topraklara bir kez daha gitmeleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gezi programı düzenledi. 48 yıl önce Kıbrıs'a barışı ve huzuru götürmek için giden ve canlarını ortaya koyan gaziler, uzun bir aradan sonra yavru vatanı görme heyecanını yaşadı. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin de eşlik ettiği gaziler, 48 yıl sonra gittikleri Kıbrıs'ta duygu dolu anlar yaşadı.

Programın ilk gününde gazilerin ilk durağı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı oldu. Katılımcılara 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşananlarla ilgili bilgi verilirken, gaziler de o günlere yönelik hatıralarını paylaştı.

Başkan Ekinci ve gaziler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı da ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Viranşehir'den gelen gazileri KKTC'de görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin her zaman, her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayan Tatar, 20 Temmuz 1974'te Türk askerinin adaya çıkarma yapmasıyla Rum-Yunan ikilisinin Enosis ortadan kalktığını ifade etti. Tatar, yıllarca zor koşullarda direnen Kıbrıs Türk halkı ve mücahitlerin, Kıbrıs Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştuğunu dile getirerek, 48 yıl sonra tekrar adaya gelerek eski günleri hatırlayan Viranşehirli gazilere minnet duygularını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gazilere olan vefa duygusunu da ifade ettiği konuşmasında, 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü'nün, bağımsızlığına ve egemenliğine kavuştuğu yeni bir döneme girdiğini ve öncesinde yaptığı tüm fedakarlıkların taçlandırıldığını söyledi.

Minnet borçluyuz

Gazileri 48 yıl aradan sonra Kıbrıs ila buluşturan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de, "İlçemizde yaşayan Kıbrıs gazilerimizi, Kıbrıs Barış Harekatının 48'inci yıldönümünde yavru vatana götürdük. Gerçekleştirdiğimiz gezi ile gazilerimiz Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ilk kez Kıbrıs'a gitti. Bugün hem bu topraklarda hem de KKTC'de özgür ve bağımsız yaşayabiliyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Onlar için ne yapsak az. Onlara minnet borçluyuz. Bu vatan uğruna canlarını hiçe sayan gazilerimiz için hizmetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kendilerini makamında ağırlayan Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teşekkür eden Başkan Ekinci, Cumhurbaşkanına işlemeli ibrik hediye etti.

Gazilerden Başkan Ekinci'ye teşekkür

Kıbrıs gezisinde duygu dolu anlar yaşayan Viranşehirli gaziler de, büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Belediye başkanımız sayesinde Kıbrıs Barış Harekatında yer alan gaziler olarak 48 yıl sonra yeniden yavru vatana gittik. Bu gezi bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Gazilerin sesi olduğu için Viranşehir Belediye Başkanımız Salih Ekinci'ye teşekkür ederim" ifadelerine yer verdiler.

Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nu da ziyaret eden Başkan Ekinci ve geziler, Kıbrıs Barış Harekatının 48'inci yıl dönümü etkinliklerine de katılacak. Çeşitli ziyaretlerde de bulunacak olan heyetin, 48 yıl sonra yeniden halkın kullanımına açılan Maraş'ı da ziyaret etmesi bekleniyor. - ŞANLIURFA