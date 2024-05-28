49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, motosiklet çalarken yakalandı - Son Dakika
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Yerel

49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, motosiklet çalarken yakalandı

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Hırsızlık suçundan 49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, İzmir'in Buca ilçesinde motosiklet çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan azılı hırsızın, yalın ayak emniyet binasına götürülmesi dikkat çekti.

28.05.2024 07:46
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49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, motosiklet çalarken yakalandı

İZMİR - Hırsızlık suçundan 49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, İzmir'in Buca ilçesinde motosiklet çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan azılı hırsızın, yalın ayak emniyet binasına götürülmesi dikkat çekti.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri ilçede devriye gezdiği sırada bir kişinin motosikleti çalmaya çalıştığını fark etti. Şüphelinin yanına giden polis, motosiklet hırsızı V.Ü.'yü suçüstü yakaladı. Yapılan Genel Bilgi Tarama sorgusunda şüphelinin, birçok hırsızlık suçundan 49 yıl 15 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Yalın ayak emniyete götürüldü

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan azılı hırsız, yalın ayak emniyete götürüldü. Burada yapılan sorgusunun ardından V.Ü., cezaevine teslim edildi.

49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, motosiklet çalarken yakalandı
Kaynak: İHA

Motosiklet, Yalın, İzmir, Buca, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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