5 Bacaklı Kuzunun Ameliyatla Kurtuluşu - Son Dakika
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5 Bacaklı Kuzunun Ameliyatla Kurtuluşu

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Iğdır'da 5 bacaklı doğan kuzu, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Hayvan yetiştiricisi destek aldı.

20.02.2025 12:16
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5 bacaklı dünyaya gelen kuzunun bir ayağı başarılı bir ameliyat ile alındı

IĞDIR - Iğdır'da 5 bacaklı olarak dünyaya gelen kuzu, Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesinde gerçekleşen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Iğdır merkez Bendemurat köyünde bir hayvan yetiştiricisinin kısa süre önce bir koyunu 5 bacaklı bir kuzu dünyaya getirdi. Kuzunun gün geçtikçe büyümesi ile yaşamının zorlandığını gören yetiştirici hemen Iğdır Üniversitesinden yardım istedi. Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülen kuzu tetkiklerin yapılmasından sonra ameliyata alındı. Öğretim Üyesi Başhekim Dr. Gökhan Koçak öncülüğünde yapılan ameliyatla 5 bacaklı dünyaya gelen kuzunun fazla bacağı başarılı bir ameliyatla alındı. Iğdır'da hayvanlarda anomani durumların görüldüğünü belirten Öğretim Üyesi Başhekim Dr. Gökhan Koçak; "Iğdır'da küçükbaş hayvancılık yaygın olduğu için doğum sonrasında bazen anomani durumlar ortaya çıkabiliyor. Bunlar arasında tek gözlü, çift başlı, birçok bacağı veya tırnağı olan kuzular şeklinde doğumlar oluyor. Bugün de hastanemize 5 bacaklı bir kuzu getirildi. Bu kuzu Iğdır merkez Bendemurat köyünden bir yetiştiricimiz tarafından getirildi. Burada başarılı bir ameliyat yapılarak hayvan sahibine teslim edildi. Biz tabi ameliyat öncesi hastanın geçmişini inceledik. Daha sonra arkadaşlarımız ile bir değerlendirme yaptık. Daha sonra bacağın bölgeden uzaklaştırılması gerçekleştirildi" dedi

Ameliyat yapılmasaydı kuzuyu ileriki dönemde zor bir hayat bekleyeceği söyleyen Koçak; "Eğer operasyon gerçekleştirilmeseydi hayatını devam ettirebilirdi ama ona bir yük gibi olacaktı. Yani bir çanta gibi onu nereye gitse oraya çekecekti. Bu tür durumlarda bacağın bölgeden uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Bacak bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra yeniden oradan bacağın çıkması da söz konusu değil" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 5 Bacaklı Kuzunun Ameliyatla Kurtuluşu - Son Dakika

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