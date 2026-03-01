5. Diplomatik Kayak Yarışı'nda dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika
5. Diplomatik Kayak Yarışı'nda dereceye girenler ödüllendirildi

01.03.2026 14:06  Güncelleme: 14:08
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Slovenya, Avusturya, Lüksemburg ve Norveç büyükelçilikleri tarafından düzenlenen 5. Diplomatik Kayak Yarışı'nın ödül törenine katıldı. Yarışmaya 45 diplomat ve yakınları katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Slovenya, Avusturya, Lüksemburg, Norveç Ankara Büyükelçiliği ve Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından organize edilen 5'inci Diplomatik Kayak Yarışı'nın ödül törenine katıldı.

Toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pist ile Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, yurt içi ve yurt dışından kayak severlerin akınına uğrarken çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya da devam ediyor. Bu çerçevede, Erciyes Kayak Merkezi, bir kez daha geleneksel hale gelen Diplomatik Kayak Yarışı'na ev sahipliği yaptı. Slovenya, Avusturya, Lüksemburg, Norveç Ankara Büyükelçiliği ve Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından organize edilen 5'inci Diplomatik Kayak Yarışı Erciyes'te gerçekleştirildi. Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı bölgesinde düzenlenen müsabakalara, Slovenya, Avusturya, Lüksemburg, Norveç, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Amerika, Fransa, Hırvatistan, Letonya, Bulgaristan, İsviçre, Belçika'nın Ankara büyükelçiliklerinde çalışanlar, diplomat ve yakınları olmak üzere 45 kişi katıldı. Erciyes Kayak Merkezi'ndeki hemen her organizasyonu yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, 5'inci Diplomatik Kayak Yarışı'nın ödül törenine katılarak dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Büyükkılıç'a AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu eşlik etti. 5'inci Diplomatik Kayak Yarışı Ödül Töreni'nde konuşan Başkan Büyükkılıç, "Hoş geldiniz. Dostlarımızı Kayseri'mizde, özelde Erciyes'imizde görmekten keyif alıyoruz" diyerek yarış neticesinde ödülleri takdim edecek olmaktan da mutluluk duyduğunu ifade etti. Büyükkılıç, yarışta dereceye girenleri tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, büyükelçileri Erciyes'te etkinlikleri sürdürmeye davet ederek, "Bilindiği üzere Erciyes Kayak Merkezi dünyada kendisinden söz ettiren 25 kayak merkezi içerisine giren önemli bir kayak merkezi. Alp disiplinine göre uyarlanmış bir kayak merkezi. Tarihi dokuyla ve gastronomi ile iç içe, sadece kayaktan ibaret olmayan Kapadokya ile de yan yana olan güzel bir şehir" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da ödül töreninde katılımcılara hitap ederek düzenlenen organizasyondan dolayı büyükelçilere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Büyükkılıç ve Cıngı, 5'inci Diplomatik Kayak Yarışı'nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. - KAYSERİ

