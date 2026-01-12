5. Esev Tiyatro Günleri'nde ödül heyecanı - Son Dakika
5. Esev Tiyatro Günleri'nde ödül heyecanı

5. Esev Tiyatro Günleri\'nde ödül heyecanı
12.01.2026 13:42  Güncelleme: 13:48
Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 5. ESEV Tiyatro Günleri, lise gruplarının performanslarıyla sona erdi. Jüri tarafından en yüksek puanı alan gençler ödüllerini aldı.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen ESEV Tiyatro Günleri, kapanış programına ev sahipliği yaptı. 3 gün boyunca sahnede performanslarını sergileyen lise grupları içerisinde jüriden en yüksek puanı alan gençler, ödüllerine kavuştu.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 5'inci kez liseli gençleri tiyatro sahnesinde buluşturan ESEV Tiyatro Günleri'nde ödül heyecanı yaşandı. Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Tiyatro Okulu'nda eğitim alan gençlerin performanslarını sergilediği etkinliğin finali, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Programa Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, etkinliğin jüri başkanlığını üstlenen usta sanatçı Cengiz Küçükayvaz ile jüri üyeleri Barış Akkoyun, Yunus Vural, Yazgı Kuru ve Emine Sülar'ın yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda tiyatrosever katıldı.

Emeğin ve üretimin merkezi

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu, gençlerin sahnede kendilerini ifade etme cesaretini sergilediği, emeğin ve üretimin merkezde olduğu ESEV Tiyatro Günleri'nin kapanış ve ödül törenini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cerrahoğlu, "Bu vizyona öncülük eden Belediye Başkanımız Sayın M. Tevfik Göksu'ya, jüri başkanlığını üstlenen kıymetli sanatçımız Cengiz Küçükayvaz başta olmak üzere değerli jüri üyelerine, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Feyzullah Hocamıza ve ortak paydaşımız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze katkıları için teşekkür ediyorum" dedi. Gençlerin sanatla iç içe olmasının önemine vurgu yapan Cerrahoğlu, sanata ve gençliğe yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gelişim çağında tiyatroyla tanıştılar

Bu yılki tiyatro günlerinin jüri başkanlığını üstlenen usta sanatçı Cengiz Küçükayvaz, etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Çocukların daha gelişim çağında tiyatroyla buluşması kadar insanı mutlu eden başka bir şey yok. Bu festivalde yer almaktan bir sanatçı ve eğitmen olarak büyük mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha nice festivallere" diye konuştu.

Jüri üyelerinden oyuncu Barış Akkoyun ise lisede tiyatroya başladığını hatırlatarak, izlediği her oyunda öğrencilerin heyecanını yeniden yaşadığını ifade etti. Akkoyun, çocukların erken yaşta sanatla tanışmasının önemine dikkat çekti.

En iyiler belli oldu

7 liseden toplam 95 öğrencinin 7 farklı tiyatro oyunuyla katılım sağladığı 5. ESEV Tiyatro Günleri'nde, tiyatro dalında En İyi Okul Ödülünü "Ah Şu Büyükler" adlı oyunla İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, aynı okuldan Yağmur Araz'a "Ah Şu Büyükler" oyunundaki performansıyla verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise "Gerçek Kaybeden" adlı oyundaki performansıyla Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hüseyin El Cüneyd'e ve "Mektup" adlı oyundaki performansıyla Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ali Erden layık görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 5. Esev Tiyatro Günleri'nde ödül heyecanı - Son Dakika

SON DAKİKA: 5. Esev Tiyatro Günleri'nde ödül heyecanı - Son Dakika
