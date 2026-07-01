5 kişiyi bıçaklayan Arda'nın ölümü: Tanık gençlerin beyinlerinin yıkandığını söyledi - Son Dakika
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5 kişiyi bıçaklayan Arda'nın ölümü: Tanık gençlerin beyinlerinin yıkandığını söyledi

5 kişiyi bıçaklayan Arda\'nın ölümü: Tanık gençlerin beyinlerinin yıkandığını söyledi
01.07.2026 19:03
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Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçükyetim cezaevinde öldü. Tanık Hüseyin Parlak, gençlerin beyinlerinin yıkandığını belirterek, olayda esas kabahatin dış güçler ve internet ortamında olduğunu ifade etti.

Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçükyetim'in ölümünün ardından olayın tanıklarından Hüseyin Parlak, "Ben çocukta kabahat bulmuyorum. Asıl kabahati nerede buluyorum biliyor musunuz? Gençlerin beyinleri yıkanıyor. Ben yine de vefat edenlere Allah rahmet eylesin diyorum. Bu henüz 20 yaşında, beyni yıkanmış bir çocuk" dedi.

Olay, 12 Ağustos 2024 tarihinde Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelmiş, Neo-nazi sembolü bulunan hücum yeleği giyen, kask ve gözlük takarak yüzünü maskeyle gizleyen 20 yaşındaki Arda Küçükyetim çay bahçesinde bulunan 5 vatandaşı bıçaklayarak yaralamıştı. Genç o anları cep telefonundan canlı olarak yayınlamıştı. Yakalanan Küçükyetim, çıkarıldığı mahkemece toplam 74 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Küçükyetim'in cenazesi, Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

"Gençlerin beyinleri yıkandı"

Gencin 5 kişiyi bıçakladığı olaya tanık olan 73 yaşındaki Hüseyin Parlak, gençlerin çok fazla olumsuz şeylerden etkilenip, bu tarzda anlamsız girişimlerde bulunduklarını söyledi. Arda Küçükyetim'in vefat haberini üzülerek öğrendiğini belirten Parlak, "Olay 2 yıl önce burada gerçekleşti. İşten gelmiş, bu çadırın altında oturuyordum. 5-10 dakika kadar oturduktan sonra çocuk lavabodan çıktı. Burada birkaç kişiyi bıçaklayıp kaçtı, yoldan kaçarken onu ben de gördüm. Üç kişiyi burada bıçaklamıştı. Tramvayın orada iki kişiyi daha bıçakladı ve en sonunda polisler onu orada yakaladı. Ben çocukta kabahat bulmuyorum. Asıl kabahati nerede buluyorum biliyor musunuz? Gençlerin beyinleri yıkanıyor. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Dış güçler, internet ortamı ve mafya düzeni yüzünden gençlerin beyinleri yıkandı. Benim de torunlarım var ve inanın gelecekleri için korkuyorum. Ben yine de vefat edenlere Allah rahmet eylesin diyorum. Bu henüz 20 yaşında, beyni yıkanmış bir çocuk. Yaptıklarını tamamen bilinçsizce, hatta sadece özenerek yapıyor. Ortada büyük bir özenti var. İşte biz buna beyin yıkanması diyoruz. Allah annesine ve babasına da sabır versin" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Astım, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel 5 kişiyi bıçaklayan Arda'nın ölümü: Tanık gençlerin beyinlerinin yıkandığını söyledi - Son Dakika

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