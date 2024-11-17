5. Lakerda Festivali\'nde En Lezzetli Lakerda Belirlendi

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HABER: MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop Belediyesi ve Sinop Kültür ve Turizm Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Lakerda Festivali'nde en lezzetli lakerdalar belirlendi.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, jüri üyeleri tadım yaparak en lezzetli lakerdaları belirlemeye çalıştı. Torik, palamut gibi balıkların dilim dilim kesilerek salamura edilmesiyle yapılan lakerdaların yarıştığı programda renkli görüntüler oluştu. Birbirinden lezzetli lakerdaların tanıdımını yapan jüri üyeleri verdikleri puanlar ile yarışmanın dereceye giren isimlerini belirledi. Puanlamaya göre Lakerda festivalinde en iyi lakerdayı yapan Ali Dizdaroğlu olurken, ikinci Özgür Demirci, üçüncü ise Fatih Türe seçildi.

Yarışmada üçüncü olan Fatih Türe ödülünü Sinop Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saim Gürbüz'den aldı. İkinci Özgür Demirci ödülünü Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz verdi, birinci Ali Dizdaroğlu ise ödülünü Vali Yardımcı Taner Bolat'tan aldı.