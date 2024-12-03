5 Yaşındaki Ali Asaf'ın Polis Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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5 Yaşındaki Ali Asaf'ın Polis Olma Hayali Gerçekleşti

5 Yaşındaki Ali Asaf\'ın Polis Olma Hayali Gerçekleşti

Ali Asaf, spina bifida ve hidrosefali hastalığına rağmen polis olma hayalini gerçekleştirdi.

03.12.2024 09:58
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Ağrı'da spina bifida ve hidrosefali hastalığı bulunan ve en büyük hayali polis olmak olan 5 yaşındaki Ali Asaf Demir'in hayali Emniyet Müdürlüğü personeli ve Kızılay tarafından gerçeğe dönüştürüldü.

Ağrı'da spina bifida ve hidrosefali hastalığı bulunan ve 1 yıl önce çatıda kar temizliği yaparken düşmesi sonucu babasını kaybeden 5 yaşındaki Ali Asaf Demir'in en büyük hayalinin polis olmak olduğunu öğrenen Kızılay Ağrı Şubesi, İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle beraber harekete geçerek minik Asaf'a unutamayacakları bir günün hazırlığını yaptı. Ali Asaf Demir'in evine giden polisler evde bir süre vakit geçirdikten sonra minik Asaf'ı polis aracına bindirerek ilk durak yeri olan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne götürdü. Burada personel tarafından kapıda karşılanan Ali Asaf, ekip araçlarında inceleme yaptı. Ardından ekiplerle beraber Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne götürülen minik Asaf, burada sevgi seliyle karşılandı. Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü binasına giden Ali Asaf Demir, buradaki karşılamanın ardından İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar ile bir araya geldi.

Ali Asaf'ın bundan sonra ekipten biri olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, Ali Asaf Demir'i mutlu etmek için böyle bir program yaptıklarını ifade ederek, "Ali Asaf'ın polis olma hayali vardı. Bizler ona sürpriz bir ziyaret yaptık. Önce Kızılay olarak kendisini ziyaret ettik. İl Emniyet Müdürümüzle görüşmüştük daha önceden ve ona güzel bir program yaptık. Polis ekiplerimiz evine sürpriz bir şekilde girdi. Polis arabası Ali Asaf'ı aldı, daha sonra çevik kuvvet birimimizi ziyaret etti daha sonra özel harekatı ziyaret etti. O kadar mutlu ve heyecanlıydı ki onun heyecanı bizi de mutlu etti. Ağrı İl Emniyet Müdürümüz sağ olsun bütün ekipleriyle beraber Ali Asaf'ın mutlu olması için ellerinden geleni yaptılar" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 5 Yaşındaki Ali Asaf'ın Polis Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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