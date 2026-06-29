5 yaşındaki sporcu Türkiye Süpermoto Şampiyonası\'nda şampiyonluğa ulaştı

Kocaeli Başiskele'de düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarında 5 yaşındaki sporcu birincilik elde etti

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MotoMini Türkiye Serisi'nde sezonun üçüncü ayağı ilk kez Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yapıldı. Başiskele Belediyesi'nin destekleriyle Motor Sporları Gelişim Pisti'nde organize edilen yarışlarda, Open, 85cc, 65, 50cc ve Mini50cc kategorilerinde 47 sporcu kupa için ter döktü. Bu sporcuların içinde yer alan 5 yaşındaki Atakan Boyracı yarış sonunda birinci gelerek genel klasmanda ise birinciliğe yükseldi.

Etkinliğe katılan Bahattin Safuoğlu ile birlikte Atakan Boyracı mutlu pozlar verdiler. - ESKİŞEHİR