5 yaşındaki sporcu Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

5 yaşındaki sporcu Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı

5 yaşındaki sporcu Türkiye Süpermoto Şampiyonası\'nda şampiyonluğa ulaştı
29.06.2026 10:52  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Başiskele'de düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası 3. ayak yarışlarında 5 yaşındaki Atakan Boyracı, 50cc kategorisinde birincilik elde ederek genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Kocaeli Başiskele'de düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarında 5 yaşındaki sporcu birincilik elde etti

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MotoMini Türkiye Serisi'nde sezonun üçüncü ayağı ilk kez Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yapıldı. Başiskele Belediyesi'nin destekleriyle Motor Sporları Gelişim Pisti'nde organize edilen yarışlarda, Open, 85cc, 65, 50cc ve Mini50cc kategorilerinde 47 sporcu kupa için ter döktü. Bu sporcuların içinde yer alan 5 yaşındaki Atakan Boyracı yarış sonunda birinci gelerek genel klasmanda ise birinciliğe yükseldi.

Etkinliğe katılan Bahattin Safuoğlu ile birlikte Atakan Boyracı mutlu pozlar verdiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Başiskele, Kocaeli, Türkiye, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel 5 yaşındaki sporcu Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
Enez’de Boğulma Olayı Enez'de Boğulma Olayı
Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz

11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:56
Gösteri tartışma yarattı Deniz Göktaş’tan “kaçtı“ iddialarına jet yanıt geldi
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
09:57
CHP’de kurultay krizi büyüyor Özel’in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
09:51
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 11:31:21. #7.13#
SON DAKİKA: 5 yaşındaki sporcu Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.