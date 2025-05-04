50 Yılın Sevdiği: Evlilik Yıldönümünde Sürpriz Ziyaret - Son Dakika
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50 Yılın Sevdiği: Evlilik Yıldönümünde Sürpriz Ziyaret

Erzincan'da 50 yıllık evli Çiğdem Yeter'in ailesi Vali Aydoğdu'nun sürpriz ziyaretiyle kutladı.

04.05.2025 17:39
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50 yıllık çifte, evlilik yıldönümlerinde Validen sürpriz

ERZİNCAN - Erzincan'da Türkçe Öğretmeni olan Çiğdem Yeter'in anne ve babası Mehmet Sami Yeter ve Şükran Yeter'in 50. evlilik yıl dönümüne Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Çiğdem Yeter'in daveti üzerine bu anlamlı güne tanıklık etmek amacıyla sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yarım asırlık evlilikleriyle sevgi, sabır ve saygının en güzel örneğini sergileyen Mehmet Sami Yeter ve Şükran Yeter çifti, zarafetleri ve birbirlerine olan sarsılmaz bağlılıklarıyla herkesi derinden etkiledi.

Çiftin uyum ve muhabbeti, adeta bir ömre sığan vefanın somut bir yansıması oldu.

Kutlama esnasında Mehmet Sami Yeter'in, eşine ithafen sarf ettiği, "Gül vermedim ama onu kalbimde bir gül gibi hep besledim" sözleri mutlu evliliğin sırrı gibiydi. Bu ince ve anlamlı ifade, çiftin 50 yıllık birlikteliğinin temelindeki sevgiyi gözler önüne serdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çiftin 50 yıllık sevda hikayesinin genç nesillere ilham olmasını temenni ederek Mehmet Sami ve Şükran Yeter'e sağlık, huzur ve mutluluk dolu yıllar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 50 Yılın Sevdiği: Evlilik Yıldönümünde Sürpriz Ziyaret - Son Dakika

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