50 Yıllık Çiftler Sinema ve Sergide Buluştu - Son Dakika
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Yerel

50 Yıllık Çiftler Sinema ve Sergide Buluştu

Bolu'da 50 yılı aşkın evli çiftler, aile yılı etkinliği kapsamında sergi ve sinema keyfi yaşadı.

26.02.2025 19:43
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Yarım asırdır evli olan çiftler, sergi ve sinema etkinliğinde buluştu

BOLU - Bolu'da, 50 yılı aşkın süredir evliliklerini sürdüren çiftler, sergi ve sinema etkinliğinde buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, '2025 Aile Yılı' kapsamında, bir alışveriş merkezinde sergi ve sinema etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında 50 yılı aşkın süredir evliliklerini devam ettiren çiftlerin fotoğrafları sergilendi. Sergi açılışına Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, sergide fotoğrafı bulunan çiftler ve vatandaşlar katıldı.

"Ailelerimizle bir aradayız"

Serginin açılış kurdelesini kesen Vali Yardımcısı Öztoprak, "Aile Yılı dolayısıyla toplumumuzun en temel dinamiği olan aile kurumunu, 40 yıl, 50 yıl ayakta tutmuş ailelerimizle bir aradayız. Onlarla fotoğraf sergisinin açılışını yapacağız, akabinde de güzel bir filmimiz var. Ailelerimizle beraber hep birlikte film izleyeceğiz" dedi.

Açılışın ardından, çiftler kendileri için ayrılan sinema salonunda film izledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 50 Yıllık Çiftler Sinema ve Sergide Buluştu - Son Dakika

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