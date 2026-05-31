52 Yıl Sonra Rüyaları Gerçek Oldu

Samsun'da 52 yıl önce kaçarak evlenen ve o dönemde düğün yapamayan çift, çocukları ve torunlarının sürpriziyle yıllar sonra gelinlik ve damatlık giyerek düğün yaptı.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan, banka emeklisi Mustafa Küçükhızar (76) ile yine banka emeklisi Döndü Küçükhızar (65), 1974 yılında kaçarak evlendi.Sosyal şartlar nedeniyle düğün yapamayan çift, yıllarca bu eksikliği içinde taşıdı. 3 çocuk ve 5 torun sahibi olan Küçükhızar çifti için çocukları harekete geçerek Atakum ilçesindeki bir düğün salonunda özel bir organizasyon düzenledi.

Yıllar sonra damatlık giyen Mustafa Küçükhızar, "Kaçarak evlendik ancak düğün yapamadık. Eşim yıllarca bana 'Bana bir gelinlik almadın' diye sitem etti. Bu da benim içimde uhde olarak kaldı. Çocuklarımın ve torunlarımın desteğiyle bugün bu mutluluğu yaşıyoruz" dedi.

52 yıl sonra ilk kez gelinlik giyen Döndü Küçükhızar ise çok mutlu olduğunu belirterek, yıllardır kurduğu hayalin gerçekleşmesinden dolayı çocuklarına ve torunlarına teşekkür etti.

Çiftin kızları Meryem Özkan (44)," Gelinlik giymek annemin hayaliydi. Düğünleri gidip gelin görünce üzülüyordu. Bizde çocukları olarak onlara düğün yaptık" diye konuştu.

Duygusal anların yaşandığı düğünde aile üyeleri ve davetliler çifti yalnız bırakmadı. Yarım asrı aşan evliliklerini düğünle taçlandıran Küçükhızar çifti, ve davetliler gönüllerince eğlendi. - SAMSUN