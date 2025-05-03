52 Yıllık Husumet Barışla Sona Erdi

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Gümüşörgü köyünde iki aile arasında 52 yıldır süren husumet, düzenlenen barış töreniyle sona erdi.

Gümüşörgü köyünde Aslangiray ile Külik aileleri arasında yaşanan karşılıklı ölüm olayı nedeniyle başlayan ve 52 yıldır devam eden husumet, barışla sonuçlandı. Barış süreci, Tımoklular Derneği Başkanı Ferhat Bayındır ile köyün kanaat önderleri Hamit Acet, Abdullah Adlığ ve Ayhan Acer'in girişimleriyle sağlandı.

Batman Tımoklular Derneği'nde aşiret büyüklerinin öncülüğünde düzenlenen barış töreninde iki aile fertleri tokalaşarak barış ilan etti. Taraflar, sembolik olarak Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barışın kalıcı olacağı yönünde niyetlerini ortaya koydu.

Barış töreninde konuşan Mehmet Halim Öztekin, "52 yıl önce ben çocuktum. Köyümüzde bir olay meydana geldi. Bugün Tımok Derneği ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle taraflar bir araya geldi ve barış sağlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Aile fertlerinden Ahmet Aslangiray ise, "Bugün burada toplanmamızın sebebi aşiretimizin kurduğu derneğimizin ve akil insanların girişimiyle 52 yıl önce yaşanan olayların barışla son bulmasıdır. Yaklaşık 10-15 günlük bir süreçte taraflar bir araya getirildi ve sağduyu ile mesele çözüme kavuşturuldu" diye konuştu.

Tımoklular Derneği Başkanı Ferhat Bayındır da yaptığı açıklamada, "Derneğimize mensup iki ailemiz arasında 52 yıldır süren bir husumet vardı. Aile büyüklerimiz ve kanaat önderlerimizin desteğiyle Mala Misto Aslangiray ile Mala Külik Öztekin aileleri arasındaki husumeti sona erdirdik" ifadelerini kullandı. - BATMAN