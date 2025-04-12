52 yıllık "semerci" ata yadigarı mesleğini gelecek nesillere taşıyor - Son Dakika
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Yerel

52 yıllık "semerci" ata yadigarı mesleğini gelecek nesillere taşıyor

Başkentte dedesinden ve babasından emanet aldığı semer yapımını Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü ile mesleğini gelecek kuşaklara aktarıyor.

12.04.2025 13:26
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Başkentte dedesinden ve babasından emanet aldığı semer yapımını Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü ile mesleğini gelecek kuşaklara aktarıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kuyumcular Çarşısı'ndaki dükkanında geleneksel yöntemler ile semercilik geleneğinin son temsilcilerinden olan İbrahim Atıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülüne layık görüldü.

Dükkanının önüne oturup tahta iskeletini çıkarıp boyadıktan sonra keçe kaplı minderini üstüne geçiren Atıcı, turistlerin ilgi odağı oluyor. Yük hayvanları için yaptığı semerler köylüler tarafından hala kullanılırken minyatür semerler ise Beypazarı'na gelen turistler tarafından tercih ediliyor.

"Semercilik bitmiştir"

Yarım asrı geçen süredir semercilik yaptığını dile getiren 65 yaşındaki İbrahim Atıcı baba mesleğini icra ettiğini belirterek, "Bu mesleği bırakamıyoruz, bu meslek deden kalma, babadan kalma. Ben üçüncü kuşak olarak devam ediyorum. Benim zamanımda bu caddede 11 tane semerci vardı. Biz bu dükkanda 600 tane semer yapıyorduk zamanında. Benim çıraklığımda. Üç kişi çalışıyorduk. Senelik 600 semer nerede şimdi 60 semer yapıyoruz. Hayvan kalmadı. Bunları da nereye yapıyoruz; sürücüler, evlere böyle alanlar oluyor. Eskilerden alanlar oluyor. Öylesine satıyoruz yani semercilik bitmiştir" şeklinde konuştu.

"Biz Cumhurbaşkanlığımıza söz verdik"

Mesleğin ölmemesi için çalışmaya devam ettiğini dile getiren Atıcı, "Biz Cumhurbaşkanlığımıza söz verdik. 'Bu mesleğe bırakma gereken neyse yapacağız' dedi. Yaptı da yani" ifadelerini kullandı.

"Mesleği öldürmüyoruz"

Bir semerin bir günde zor yapıldığını vurgulayan Atıcı, "Zırh çiğden yani bir tane semeri zor bela yapıyoruz. Bir semer 3 bin lira. Ustanı yevmiyesi zaten üç bin lira. Bunun malzemesi de çok. Yapması da zor. Ha yapıyoruz yani yok denmeyecek kadar. Mesleği öldürmüyoruz yani" diye konuştu.

Meslekte yaşanan çırak eksikliğine değinen Atıcı, "Çırak yok ki, usta öğretici aldık, ustalık belgesi var ama çırağı bulamıyorlar. Halk Eğitim bulamıyor hala çırak arıyor. Okuldan çıkan 18 yaşındaki çocuk eğitilmez ki; yanaşmaz işe. Bu saatten sonra böyle yani. Biz ilkokuldan çıktık buraya babamızın yanına geldi. Hala devam ediyoruz mesela" şeklinde konuştu.

Atıcı, ayrıca büyük semerleri yanı sıra minyatür hediyelik semerler yaptığını kaydetti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 52 yıllık 'semerci' ata yadigarı mesleğini gelecek nesillere taşıyor - Son Dakika

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