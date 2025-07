54. Yıldönümünü Coşkuyla Kutladılar

Eskişehir'de 1971 yılında severek dünya evine giren 74 yaşındaki Mustafa ve 68 yaşındaki Meryem Erdem çifti, evliliklerinin 54'üncü yılını her sene olduğu gibi yine coşkuyla kutladı. Üzerinde "54. yılımız kutlu olsun. Seni seviyorum" notu olan çiçeği yürüyemeyen eşine veren Mustafa Erdem, "54 yıldır gözüm ondan başkasını asla görmedi. İlk ve son aşkım. Varlıkta da yaşadık, yoklukta da ama biz birbirimizi hiç bırakmadık" dedi

Tepebaşı ilçesi kırsal Beyazaltın Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Mustafa ve 68 yaşındaki Meryem Erdem çifti, 1971 tarihinde dünya evine girdi. Birbirlerini severek evlenen çiftin aşkları, 54 yıldır eksilmek bir yana adeta katlanarak artıyor. Birçok zorluk yaşayan fakat birbirlerine "Of" dahi demediklerini belirten Erdem çifti, 54 yılın özellikle son 20 yılında evlilik yıldönümlerini hiç atlamadan kutluyor. Her sene Eskişehir'de eşine çiçekler alıp yemeğe götüren Mustafa Erdem, ona gözü gibi bakıyor. Özellikle Meryem Erdem son yıllarda yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı yürüyememesinden dolayı Mustafa Erdem, eşiyle daha da yakından ilgileniyor.

"54. yılımız kutlu olsun. Seni seviyorum" notlu çiçeği eşine verdi

Çift bu yıl Eskişehir'de bir et restoranında 54'üncü evlilik yıldönümlerini kutlama kararı aldı.

Mustafa Erdem, bu yıl da bir buket çiçek alıp üzerinde, "54. yılımız kutlu olsun. Seni seviyorum" notunu yazarak eşi Meryem Erdem'e verdi. Romatoid artrit hastalığı nedeniyle uzun süredir kortizon ilaçları kullanan, vücudunda kemik erimesi gelişmesi nedeniyle omurgası kırılan ve yürümekte güçlük çeken Meryem Erdem'i, eşi restoranda tekerlekli sandalye ile getirdi. Kendisi takım elbise giyen Mustafa Erdem, eşini de şık bir şekilde giydirdiği görüldü. Et restoranında romantik bir yemek yiyip 54'üncü evlilik yıldönümlerini kutlayan çift, gözyaşlarına hakim olamayıp duygu dolu anlar yaşadı. Erdem çifti yeni nesle, mutlu ve uzun evliliğin sırrı için sabrı tavsiye etti.

"En mutlu günüm, en sevdiğim gün, hiç unutamadığım bir gün"

74 yaşındaki Mustafa Erdem evlilikleri hakkında, "Severek evlendik, çocukluk aşkımdı. Hiçbir zorluk yaşamadık. İki sene nişanlı kaldık, sonra evlendik. Ailelerimiz büyük aileydi, kalabalıktık. Ben 1972'de askere gittim. O sırada altı aylık bir kızım vardı. Askerden döndüm, sonra kendi ailemizi kurduk. Annemiz, babamız vefat etti. Üç çocuğumuz oldu, biri vefat etti. Şimdi iki çocuğumuz var; bir oğlum, bir kızım. Onlar da mutlu, biz de mutluyuz. 54 yıldır Gözüm ondan başkasını asla görmedi, mümkün değil. Kalpten gelen bir şey bu. İlk aşkım, son aşkım. Sevgi, sadakat, mutluluk Varlıkta da yaşadık, yoklukta da. Özellikle eşimin sağlık durumuyla çok uğraştım. Bunu bütün millet bilir. Ama biz birbirimizi hiç bırakmadık, dayanıştık ve bu vaziyete geldik. Bir günden bir güne "Of" bile demedim hiç, asla. Bir günden bir güne kimseye elini tutturmadım, ihtiyacını kendim karşıladım. 20 senedir her yıl kutlarız, hiç atlamadık. En mutlu günüm, en sevdiğim gün, hiç unutamadığım bir gün. Ömür boyu, ölene kadar da unutmam. Tereyağlı ekmek yaparız, yağlarız, otururuz, yeriz, kutlarız. Bugünümüze bin şükür. Ne diyeyim biliyor musun? Birbirlerine sağlam güvensinler. Güven, sadakat, hizmet Birbirine karşılıklı hizmet, mutluluk. Hepsi budur. Kadın konuşursa erkek sussun, erkek konuşursa kadın sussun. Kulaklarını tıkasınlar, hiçbir şey olmaz. Böylece ömür boyu bu vaziyete gelirler. Bizim de oldu; olmadı diye bir şey yok. Yazımız da oldu, kışımız da oldu, fırtınamız da oldu. Yağmurlu günlerimiz de oldu, çiçek açan günlerimiz de. Ama biz hep mutlu olduk, sonumuzu hep mutluluğa bağladık" dedi.

"Her sene kutlarız, hiç unutmaz Allah razı olsun"

Eşinin evlilik yıldönümlerini hiç uğunmadığına değinen Meryem Erdem, "Vallahi benim için çok iyi, çok güzel bir iş. Senelerdir birbirimizin hatırını kırmadık, yıkmadık. O ne dediyse ben yaptım, ben ne dediysem o yaptı. Böyle geçinip gittik işte. Evet, her sene kutlarız. O hiç unutmaz. Allah razı olsun. Sen unutursun, o unutmaz. Ben bazen unuturum, acaba derim, belki iş olur, güç olur. Ama o her sene unutmaz. Bugün de evlilik yıldönümümüz, gideceğiz. Hani benim işimle, çocuklarımla, her şeyimle. Zamanla unutuyorsun. Tarlaya, kıra, bayıra gidiyorsun. Ama o unutmaz, yerini yapıyor. Ben belimden 4 kere ameliyat oldum. Yürümekte güçlük çektim. Bastığımdan, sırtımda platinler çıktı. Kemik erimesi dolayısıyla" diye konuştu.

"Örnek bir aile, 54'üncü yıl, nice mutlu, huzurlu yıllar diliyorum"

Restoran işletmecisi ve MÜSİAD Eskişehir Başkan Yardımcısı Aziz Karagöz ise çifti ağırlamaktan duyduğu mutluluğu şöyle anlattı;

"Meryem Teyzemiz ve Mustafa Amcamızı burada ağırlamaktan şeref ve gurur duyduk. Gerçekten örnek bir aile. 54. evlilik yıl dönümlerini kutluyorlar. Gençlere örnek olması dileğiyle. Bana da aslında bir örnek oldular. Gerçekten örnek bir aile, 54'üncü yıl, nice mutlu, huzurlu yıllar diliyorum. Tabii ki nice evlilik yıl dönümlerini burada kutlamak şartıyla. İki yıldır burada kutluyorlar, biz de bundan gurur duyuyoruz. Örnek bir aile, gençlere yol gösterecek, aile bağlarını örnek alacak bir aile. Zaten nikah masasında sorarlar: "İyi günde, kötü günde." Bu resmi bir söz, ama aslında gönüllerin de bir yazısı. Meryem Teyzemiz ve Mustafa Amcamız örnek bir çift. İnşallah biz de onları örnek alacağız, gençlere örnek olsunlar. Biz gençler olarak diyoruz ki: Allah razı olsun, Allah razı olsun." - ESKİŞEHİR