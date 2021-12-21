Üye Girişi
55 bine yakın üyesi bulunan aşiret, Diyarbakır'da 100'e yakın aileyi barıştırdı - Son Dakika

55 bine yakın üyesi bulunan aşiret, Diyarbakır'da 100'e yakın aileyi barıştırdı

21.12.2021 12:42
55 bine yakın üyesi bulunan aşiret, Diyarbakır'da 100'e yakın aileyi barıştırdı

Diyarbakır'da 55 bine yakın üyesi bulunan Hasenan Aşireti Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği, kentte 100'e yakın kan davası ve benzeri konularda sorunu olan aileleri barıştırdı.

Diyarbakır'da 55 bine yakın üyesi bulunan Hasenan Aşireti Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği, kentte 100'e yakın kan davası ve benzeri konularda sorunu olan aileleri barıştırdı.

Hasenan Aşireti Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği, 55 bine yakın üyesiyle kentte barış elçiliği görevini yürütüyor. Dernek yönetimi ve üyeleri kentte 100'e yakın kan davası ve benzeri konularda aileleri barıştırırken, Dernek Başkanı Hasan Arslan, sorunların çözümü için canı pahasına mücadele edeceğini belirtti.

Doğunun simgesinin barış olduğunu ifade eden Arslan, son zamanlarda Güneydoğu'daki husumetli aile sayısının arttığını söyledi. Husumetli aile sayısını sıfıra indirmek için barış elçileri ve kanaat önderleri olarak harekete geçmiş olup birçok farklı alanda proje gerçekleştirmeyi düşündüklerini aktaran Arslan, husumetli aileleri barıştırmada en önemli etken aşiret reisleri, barış elçileri ve kanaat önderleri olduğunu savundu.

"Husumetlerin büyümesini engellemeliyiz"

Kanaat önderlerine çağrıda bulunan Arslan, "Bizler, yıllardır kan davalı aileleri barıştırmaya çalışıyoruz. Kimi zaman barış sağlanıyor, kimi zaman da barış sağlanamadığından husumet olduğu gibi devam ediyor. Husumetli ailelerin sayısını sıfıra indirmek için kanaat önderleri ile barış elçilerine husumet gerçekleşmeden ve daha yeniyken olayların büyümesini engellemeliyiz çağrısında bulunuyorum. Ben şahsen kendimi bölge halkının huzuruna adamış bulunmaktayım. Husumetlerin daha oluşmadan engellemesi için canım pahasına mücadele edeceğim. Güneydoğunun kanaat önderlerinden de aynı tutumu sergilemelerini temenni ediyorum" dedi.

55 binin üzerinde üyeleri olduğunu ileri süren Arslan, "Diyarbakır'da 55 binin üzerinde bir üyemiz var. Daha fazla olduğunu biliyorum ve pandemiden dolayı bütün üyelerimize henüz ulaşamadık. Bugüne kadar barış elçileri olarak 100'e yakın ailenin barışmasını sağladık. Kan davası, arazi meselesi ve küçük çaplı husumetleri barışla sonuçlandırdık. Bundan sonrada barıştırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

55 bine yakın üyesi bulunan aşiret, Diyarbakır'da 100'e yakın aileyi barıştırdı
55 bine yakın üyesi bulunan aşiret, Diyarbakır'da 100'e yakın aileyi barıştırdı

Hasan Arslan, Diyarbakır, Güneydoğu, Aşiret, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 55 bine yakın üyesi bulunan aşiret, Diyarbakır'da 100'e yakın aileyi barıştırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:44 TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim
12:43 Ali Babacan'dan dövize endeksli mevduat yorumu: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek
12:33 Son Dakika: Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'i aştı, devre kesici devreye sokuldu
12:32 ABD'de hortum felaketi! Bebekler küvetle birlikte uçtu
12:17 İş bulmakta zorlanan genç kız, 4 ayda 31 kilo verdi! Yeni halini görenler dönüp tekrar bakıyor
12:15 Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti
12:08 Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak
12:05 Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı olacak? Hamit Altıntop'tan taraftara müjdeli haber
12:03 Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı!
11:55 Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı
Herkes 'Kral'ı konuşuyor! Dünyanın en iyi 100 futbolcusu listesinde yer aldı Herkes 'Kral'ı konuşuyor! Dünyanın en iyi 100 futbolcusu listesinde yer aldı         
12:44
Ali Babacan'dan dövize endeksli mevduat yorumu: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek Ali Babacan'dan dövize endeksli mevduat yorumu: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek         
12:43
ABD'de hortum felaketi! Bebekler küvetle birlikte uçtu ABD'de hortum felaketi! Bebekler küvetle birlikte uçtu         
12:32
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor         
11:00
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 12:50:29. #1.13#
SON DAKİKA: 55 bine yakın üyesi bulunan aşiret, Diyarbakır'da 100'e yakın aileyi barıştırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement