55. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları Erzurum Bölge Finali Sonuçları Açıklandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 55. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları Erzurum Bölge Finali'nin sonuçları belli oldu.
Genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye ve merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamak amacıyla 55.'si düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.
Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hüseyin Özer, TÜBİTAK Proje Yarışmaları Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Kaymaz, TÜBİTAK Proje Yarışmaları Erzurum Bölge Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Programda konuşan TÜBİTAK Proje Yarışmaları Erzurum Bölge Koordinatörü Kaymaz, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesinin en önemli unsurlarından bir olduğunu vurgulayarak: "Bu ve benzeri yarışmalar çok önemli bir misyonu yerine getiriyorlar. Zira Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji alanındaki yolculuğundaki en önemli gereksinim ne araştırma bütçesi, ne yüksek teknolojiye sahip laboratuvarlar, ne de bunları içerecek devasa binalardır. Bunların hepsi bir şekilde elde edilir, yapılır. Ancak temin edilmesi bunlardan daha zor ve çok daha önemli olan ise araştırma aşkıyla, merak ettiği konuların peşinden heyecanla koşan, gözleri pırıl pırıl parlayan gençlere sahip olmaktır. Yani sizlere. Bu salonu dolduran ve değerlendirme jürilerimizi heyecanları ile büyüleyen çok kıymetli öğrencilere sahip olmak bu ülkenin en büyük servetidir. İşte siz değerli gençleri ortaya çıkararak ülkenin araştırma gücüne katmak için bu tür yarışmalar bir kilometre taşı vazifesi görmektedir. İşte bu nedenle sergilenen projelerin her biri birbirinden kıymetli ve ülkemizin teknoloji hamlesine katkı yapacak nitelikte projelerdir. Bu projelerin sahipleri olan siz değerli öğrencilerimizi kutluyorum. Bu süreçte ETÜ'nün tüm imkanlarını bizlere sunan Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak'a ve bizlere bu salonu tahsis eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kaymaz'ın ardından kürsüye çıkan Rektör Çakmak ise yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek: "Burada 103 proje yarıştı, her grup birçok sunum yaptı, heyecan ve stres yaşadınız. Ama bu yaşadıklarınız size çok kıymetli birikimler, tecrübeler ve donanımlar olarak geri dönecektir. Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizle sohbet ettiğimiz zaman iş başvuru süreçlerinde kendilerinden istenilen en önemli kriterden birinin takım çalışmasına yatkınlık olduğunu duyuyoruz. Siz henüz lise çağında takım çalışmasına yatkın olduğunuzu ortak çalışma kültürüne sahip olduğunuzu kanıtladınız. Burada sadece dereceye giren öğrencilerimiz değil bütün öğrencilerimiz kazandı. Bu vesileyle her birinizi bir kez daha tebrik ediyor ve organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından devam eden programda Biyoloji, Psikoloji, Coğrafya, Sosyoloji, Değerler Eğitimi, Tarih, Fizik, Teknolojik Tasarım, Kimya, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik ve Yazılım olmak üzere 12 alanda jüri üyeleri tarafından seçilen projeler açıklandı ve ödüller takdim edildi. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › 55. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları Erzurum Bölge Finali Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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