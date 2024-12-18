55 Yaşında Futbol Aşkı: Şükrü Baytar'ın Azmi - Son Dakika
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55 Yaşında Futbol Aşkı: Şükrü Baytar'ın Azmi

55 Yaşında Futbol Aşkı: Şükrü Baytar\'ın Azmi

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Şükrü Baytar, 41 yıldır futbol oynayarak hem kulüp başkanlığı hem de futbolculuk yapıyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için onlarla birlikte sahada ter döken Baytar, azmiyle takdir topluyor.

18.12.2024 09:08  Güncelleme: 09:12
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Hatay'da yaşayan ve 41 yıldır futbol aşkıyla meşin yuvarlağın peşinde ter döken 55 yaşındaki Şükrü Baytar, Kumlu Belediye Spor futbol takımında; futbolculuk, kulüp başkanlığı ve malzemecilik yaparken aynı zamanda kamuda işçi olarak çalışıyor. Futbol aşkından vazgeçmeyen Baytar, yıllar önce birlikte futbol oynadığı arkadaşlarının evlatlarıyla birlikte yeşil sahada ter döküyor.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Şükrü Baytar, küçüklük yaşlarında merak sardığı futbolda 14 yaşında meşin yuvarlığın peşinde koşmaya başladı. Futbola olan ilgisi ve merakı hiç bitmeyen Baytar, geçtiğimiz yıllarda Hatay 1. amatör kümede mücadele eden Kumlu Belediye Spor'da başkan olarak görev yapmaya başladı. İlerleyen yaşına rağmen yeşil sahadan da kopmayan Baytar, kulüpte başkanlığı görevini yürütürken futbolcu ve malzemeci olarak da görevlerini yerine getirmeye devam etti. Takım arkadaşlarının babalarıyla da birlikte futbol oynayan Baytar'ın azmi ve başarısı takdir toplarken ilçede yaşayan gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak futbolla hayata tutundurmak çalışmalarını sürdürüyor.

"Ben kulüpte başkanlık, futbolculuk ve takımın malzemeciliğini yaparken ayrıca kamu işçisi olarak çalışıyorum"

14 yaşından beridir futbol oynadığını ve 55 yaşında olmasına rağmen kulüpte hem başkanlık hem futbolculuk hem de malzemecilik yaptığını dile getiren Şükrü Baytar, "Kamuda işçi olarak çalışıyorum. 14 yaşından beri yani 41 yıldır futbol oynuyorum. Futbolu çocukluğumdan beri seviyorum. Öncelerden toprak sahada oynuyordum, şimdi ise çim sahaları görünce oyun oynama iştahım artıyor. Çocuklarımızın sokaklarda boşu boşuna gezmemesi için gündüz işimde çalıştıktan sonra bu saatlerde zamanımı bu çocuklara ayırıyorum. Ben kulüpte başkanlık yaparken futbol da oynuyorum ve ayrıca futbol takımının malzemeciliğini yaparken bu arada kamu işçisi olarak çalışıyorum. Bu işleri severek yapıyorum ve bu yüzden hiç yorulduğumu hissetmedim. Geçen yıl futbol takımı 2. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Geçen yıl 5 maçta forma giydim ve her maçta kadrodaydım. Takımda ilk on birde oynamaktan güzel bir şey yok. Çocuklar beni küçükken tanırlar. Ben çocukların babalarıyla oynamıştım. Şimdi ise kendileriyle oynuyorum. İleride onların çocuklarıyla da birlikte oynarım" dedi.

"Başkanımız, babamın gençliğinden beri futbol oynuyor ve benim gençliğime de yetişti"

Babasının takım arkadaşı olan kulüp başkanıyla futbol oynadığını belirten 19 yaşındaki Görkem Timuçin, "Başkanımız, babamın gençliğinden beri futbol oynuyor ve benim gençliğime de yetişti. Başkanımın yaşına bakmayın. Dinamit gibidir. Şimdi depar atsa beni bile geçer. Babamın arkadaşı olduğu için uzun zamandır tanıyorum. Babamla birlikte oynuyordu. Babam futbolu bıraktı ve o hala devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Takımımızda 14 yaşlarında olanlar da var, böyle 55 yaşlarında futbolcumuz da var"

Kumlu Belediye Spor Belediye Teknik Direktörü İbrahim Özcan, 55 yaşındaki Şükrü Baytar'ın davranışlarıyla takımdaki futbolculara örnek olduğunu belirterek, "Takımımızda 14 yaşlarında olanlar da var, böyle 55 yaşlarında futbolcumuz da var. Hem başkan hem de futbolcu olarak ağabeylik yapıyor. Şükrü ağabey takımın her şeyidir. Yeri geliyor başkan, yeri geliyor da malzemeci olarak her türlü ihtiyacımızı karşılıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 55 Yaşında Futbol Aşkı: Şükrü Baytar'ın Azmi - Son Dakika

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