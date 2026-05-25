56 Yaşında Yeniden Okula Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

56 Yaşında Yeniden Okula Döndü

56 Yaşında Yeniden Okula Döndü
25.05.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birsel Gündüz, 35 yıl aradan sonra eğitim hayatına geri dönerek azmiyle örnek oldu.

Yozgat'ta yaşayan 56 yaşındaki Birsel Gündüz, yarım kalan eğitim hayalini 35 yıl sonra gerçeğe dönüştürerek azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

Lise yıllarında eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalan, ardından evlenip 4 çocuk ve 3 torun sahibi olan Gündüz, içindeki okuma sevdasını hiçbir zaman kaybetmedi. Çocuklarını büyütüp torun sahibi olduktan sonra eğitimine kaldığı yerden devam etme kararı alan Gündüz, tam 35 yıllık bir aranın ardından yeniden okul sıralarına döndü.

Dışarıdan lise sınavlarına girdikten sonra Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda El Sanatları bölümü okuyan Gündüz, öğrenim gördüğü iki yıl boyunca ahşap yakmadan hat sanatına, keçe işlerinden çini işlemeciliğine, çarpana dokumadan minyatüre kadar pek çok alanda beceri kazandı.

"Kodlamayı bile bilmiyordum, sınavdan 3 gün önce oğlum öğretti

Okul hayatına dönüşünü anlatan Birsel Gündüz, "Okulu lise birinci sınıfın birinci döneminde terk etmiştim. Evlendim çocuklarım oldu. İçimde devamlı okuyayım diye istek vardı. Korona zamanında evde çok sıkıldım. Elime örgü alıp halk eğitime gideceğimi eşime söyledim. Hocamızın teşvikiyle korona döneminde liseyi bitirdim. Sonra üniversite sınavlarına girdim. Hiçbir şey bilmiyordum. Türkçe, Matematik, Sosyal hiçbir şey bilmiyordum. Kodlamayı bile bilmiyordum. Sınavdan 3 gün önce oğlum bana kodlamayı öğretti" dedi.

"Kimse benim üniversite okuyacağımı düşünmedi"

Gündüz, çevresinden aldığı tepkilere değinerek, "35 sene geçikten sonra devam etmeye başladım. Bu bir hayal. Şu an 56 yaşındayım. Amcamın kızı sınava girerken 'Hala burada ne işin var?' dedi. Kimse benim üniversite sınavına girip de okuyacağımı düşünmedi. Komşularım 'Aman okuyup ne yapacaksın? Bir yere müdür mü olacaksın? Vali mi olacaksın?' dedi. Olumlu yorum yapanlar da oldu. Arkadaşlarım bana çok destek verdi. Okul hayatı çok güzel. Yeni yeni kişiler tanıdım. Yeni arkadaşlıklar edindim. Hocalarımız çok mükemmel ve bize çok destek oldular. Oğlum ve eşim bu süreçte bana destek oldu" diyerek okul süreci boyunca yaşadıklarından söz etti.

"Birsel evine gidiyor, yemeğini yapıyor, hastasına bakıyor, dersine çalışıyor"

Öğretim Görevlisi Emel Çenet, "Birsel Hanım okullar açıldıktan 2 gün sonra saat 12.00'de sırt çantasıyla birlikte müze gezer gibi sınıfın içerisine geldi. Ondan sonraki günlerde derslere zamanında geldi. Yetenek ve azmin birleşmesi gerekiyor. Birsel Hanım hiç pes etmedi. Yağmurda yaşta sırt çantasıyla atölyenin yolunu tuttu. Dolmuşta o koca koca çantaları taşımak her babayiğidin harcı değil. Özellikle de Birsel'in yaşında. Mezuniyette çok heyecanlıydı. Ben de çok gurur duydum. Hayattaki mücadeleyi bırakmadan o hırsla devam eden ayrı ayrı hayat hikayesi olan öğrencilerim var. Birsel'in hem torun sahibi olması, yaşça büyük olması, Alzheimer hastası kayınvalidesine baktığı halde bütün bu zorlukları aşarak dersine geliyor. Evine gidiyor yemeğini yapıyor, hastasına bakıyor, dersine çalışıyor. 'Hocam hiç uyumadım' dediği zamanlar çok oldu. Öğrencilerimin kendi işlerini kurmalarını istiyorum. Özellikle birkaç kişi birleşip atölye kurmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yozgat, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 56 Yaşında Yeniden Okula Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı

10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
08:56
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:33:16. #.0.5#
SON DAKİKA: 56 Yaşında Yeniden Okula Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.