56 yıl önce evladını şehit veren anne Aydın hayatını kaybetti - Son Dakika
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56 yıl önce evladını şehit veren anne Aydın hayatını kaybetti

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56 yıl önce evladını şehit veren anne Aydın hayatını kaybetti
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1970 yılında İstanbul’da meydana gelen gemi kazasında şehit olan Deniz Er Şakir Rasim Aydın’ın annesi Nuriye Aydın, 56 yıl sonra oğlunun acısını yüreğinde taşıyarak hayatını kaybetti.

1970 yılında İstanbul'da meydana gelen gemi kazasında şehit olan Deniz Er Şakir Rasim Aydın'ın annesi Nuriye Aydın, 56 yıl sonra oğlunun acısını yüreğinde taşıyarak hayatını kaybetti.

Yazı Mahallesi'nde ikamet eden Nuriye Aydın'ın vefat haberi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. 7 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul'da meydana gelen gemi kazasında şehit olan Deniz Er Şakir Rasim Aydın'ın annesi olan Aydın, oğlunun acısını yıllarca yüreğinde taşıdı. Merhume Nuriye Aydın'ın cenazesi, 14 Kasım Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: İHA
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